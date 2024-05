Il Bayer maltratta la Roma 

Roma 0

Bayer Leverkusen 2

Roma (4-3-3) : Svilar; Karsdorp (17' st Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (34' st Baldanzi), Pellegrini; Dybala (46' st Abraham), Lukaku (34' st Azmoun), El Shaarawy. In panchina Rui Patricio, Boer, Ndicka, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Bove, Zalewski. All. De Rossi.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong (43' st Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz (32' st Hofman), Adli (32' st Tella), Grimaldo (47' st Kossounou). In panchina Hradecky, Lomb, Iglesias, Arhur, Schick, Boniface, Hlozek, Puerta. All. Xabi Alonso.

Arbitro : François Letexier (Francia).

Reti : nel pt 28', nel st 28' Andrich.

Note : angoli 4 a 2 per la Roma. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Tah, Pellegrini. Andrich, Cristante, Spinazzola, Xhaka.

Roma . Il Bayer Leverkusen continua la propria striscia positiva all'Olimpico, portandola a 47 risultati utili consecutivi. Contro la Roma è 0-2 per gli ospiti e per la squadra di Xabi Alonso è anche la quinta volta su undici partite in questa Europa League che non subisce reti. Per i giallorossi, al quarto anno di seguito in una semifinale europea, Dublino è un po’ più lontana, perché a Leverkusen servirà un'autentica impresa che non sembra alla loro portata. I neocampioni di Germania, con il loro fraseggio orchestrato alla grande da quel Granit Xhaka che José Mourinho (non si sbagliava) avrebbe voluto ad ogni costo a Trigoria, hanno avuto quasi sempre il predominio del gioco, a parte i primi 21' del primo tempo, in cui la Roma ha giocato meglio. Poi il goffo errore di Karsdorp (fischiatissimo quando è stato sostituito al 17' st) ha servito su un piatto d'argento il primo gol ai tedeschi.

La prima scossa la dava Lukaku al 21' colpendo, con un colpo di testa, la parte esterna della traversa su azione da corner, battuto da Dybala. Due minuti dopo Frimpong, partito in fulminea ripartenza sciupava una clamorosa occasione. Al 27' Dybala scivolava proprio mentre avrebbe potuto calciare da buona posizione su cross di Karsdorp, un minuto dopo l'olandese commetteva il grossolano errore che costava il gol alla Roma: in pratica, serviva Grimaldo che a sua volta dava a Wirtz che non doveva fare altro che appoggiare in rete.

La ripresa

Non molto da annotare nella ripresa, durante la quale la Roma faticava a costruire azioni offensive pericolose. Ci provava Cristante all'11' st con un bel colpo di testa su azione da corner, mentre Spinazzola, che sembrava quasi quello di Euro 2020, si produceva in un paio di occasioni che però fruttavano solo dei corner. Al 28' st, arrivava la seconda rete dei tedeschi, con Andrich: “siluro” da fuori e poi l’esultanza vicino alla curva sud, con rissa tra le due squadra spentasi quasi subito. Per la Roma c'era anche la beffa finale di un'occasione clamorosa fallita da Abraham nel recupero, con un colpo di testa, praticamente a porta vuota, finito sopra la traversa.

