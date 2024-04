Il Bayer Leverkusen  vince lo scudetto 

Berlino. Grande festa in Germania per la prima volta di una squadra storica della Bundesliga che però non aveva mai assaporato la gioia di una vittoria finale. Il Bayer Leverkusen si è laureato campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Decisiva ieri la vittoria tra le mura amiche sul Werder Brema 5-0 grazie ai gol di Boniface su rigore (25’), Xhaka (60’) e Wirtz (68’, 83’ e 90’), autore di una tripletta.

Prima di ieri nella bacheca del Leverkusen c’erano sono solo due titoli, vinti una volta ciascuno: la Coppa Uefa nel 1988 e la Coppa di Germania nel 1993. Squadra ancora imbattuta dunque e grande festa a Leverkusen per un trionfo storico dopo un campionato dominato, con il Bayern staccato di 16 punti e la cui egemonia in Germania è stata spezzata dopo diversi anni. Per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, il tecnico grande protagonista della vittoria nella Bundesliga, tra campionato, Coppa di Germania ed Europa League, si è trattato ieri del 43° risultato utile consecutivo stagionale: superata così la Juventus di Antonio Conte nel 2011-12, che si fermò a 42 partite senza sconfitte, 38 in Serie A e 4 in Coppa Italia, prima del ko nell’ultimo atto del secondo trofeo nazionale a Roma contro il Napoli. Allargando la striscia anche alle stagioni precedenti, le Aspirine eguagliano il miglior filotto dal 2000 in poi dello stesso club bianconero, che toccò quota 43 grazie al 2-2 ottenuto dalla squadra all’epoca allenata da Delneri nell’ultima giornata del campionato 2010-11 (il Bayer, invece, perse l’ultimo turno della scorsa Bundesliga 3-0 a Bochum).

Il fautore dell’impresa dunque è senza dubbio l’allenatore spagnolo che ha saputo amalgamare al meglio una formazione costruita con alcuni prestiti e giovani vincenti, come Wirtz, attaccante (20 anni) che anche ieri ha messo a segno una tripletta, portando a undici gol il bottino stagionale.

