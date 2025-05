Le ultime piogge hanno completato l’opera. Il Bau Muggeris trabocca, colmo fino all’orlo e in attesa di cedere metà dell’acqua alle zone meno fortunate, come deciso dalla Regione, è stato necessario aprire le paratie per far defluire il superfluo. La speranza è di non dover rimpiangere gesti come questo nei mesi estivi. (e. l.)

