Il Bau club si occuperà dei cani randagi 

Nuova casa per i randagi recuperati a San Sperate: la comunicazione arriva con una determina degli uffici della Polizia municipale del paese, nello specifico una «dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio di cura, mantenimento e custodia cani randagi e smaltimento carcasse cani deceduti». Un servizio, dunque, legato sia al recupero degli amici a 4 zampe abbandonati ma anche degli eventuali corpi senza vita individuati nel territorio sansperatino.

Ad aggiudicarsi la gara (al ribasso) è stata la cooperativa sociale “Bau club” di Settimo San Pietro. L'appalto è stato vinto grazie ad un'offerta al ribasso del 13 per cento: il servizio per due anni costerà 82 mila euro e ora sono stati disimpegnati i 4 mila euro della prima rata. Il servizio potrà poi essere prorogato per altri 24 mesi al termine delle prime due annualità.

Ma non è l'unica realtà a occuparsi dei temi animalisti: nel territorio sansperatino è inoltre attiva un'associazione di volontariato che si occupa delle tematica legate al randagismo, la "Anima Mundi, San Sperate a 4 zampe", che solo pochi giorni fa raccontava, attraverso le voci delle volontarie, dei tanti cuccioli abbandonati al gelo nelle ultime settimane. (m. p.)

