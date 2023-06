Il battesimo della pista ciclabile 

Afferra il telefono. Poi, con gioia sconfinata esclama: «È stata una giornata incredibile, è andato tutto alla grande. Ripartiamo da qui, dallo sport, da questi spazi restituiti alla città. Da centinaia e centinaia di ragazzi impegnati nelle discipline più disparate. Poi, da una pista ciclabile appena inaugurata e dai nuovi impianti che arriveranno a breve». L’assessore comunale dello Sport, Fabrizio Beccu, è raggiante. Ieri la prima “Giornata dello sport” è stata un successo. Circa 34 associazioni sportive hanno animato Nuoro, a partire dallo stadio Frogheri. Intanto, a settembre inizieranno i lavori per il rifacimento del campo scuola di piazza Veneto.

L’evento

Presentato nei giorni scorsi con grande enfasi, l’appuntamento barbaricino non ha tradito le attese. Alle 10.30 di ieri la giornata ha avuto inizio con l’inaugurazione del campo da basket e pallavolo di viale Costituzione. A seguire c’è stato il taglio del nastro della pista ciclabile: pedoni e ciclisti hanno percorso la discussa opera fino allo stadio Frogheri, il cuore di un venerdì denso di appuntamenti.

Tanti atleti

Calcio, arti marziali, tiro con l'arco, ginnastica dolce, tiro alla fune. E ancora: corsa, lancio del peso, salto in alto e con l’asta, gioco della dama, ippica, ciclismo, pallamano, pallavolo, basket, bocce, ballo, ginnastica artistica e acrobatica, baseball, softball, tennis, padel e badminton. L’elenco delle attività sportive è lungo e dettagliato. «La città ha ripreso certi spazi, li ha fatti rivivere - afferma Fabrizio Beccu -. Tra lo stadio Frogheri e i viali Sardegna e Costituzione il colpo d’occhio è stato magnifico. Ogni associazione ha schierato almeno venti atleti: se si considera che erano 34, il conto è presto fatto. E stiamo parlando di cifre al ribasso. Devo ringraziare tutte le associazioni per il prezioso contributo. La riuscita di questa manifestazione è soprattutto merito loro. Sì, dobbiamo ripartire da qui».

Impianti e lavori

Non una giornata fine a se stessa. Quella di ieri rappresenterà una sorta di cammino da imboccare e migliorare, anche alla luce dei nuovi cantieri che a breve partiranno in diverse zone del capoluogo. «Tanto per cominciare completeremo un altro campetto da basket, quello accanto alla sede di Area, vicino al liceo scientifico - prosegue Beccu -. Poi, negli spazi dell’ex Artiglieria, in viale Sardegna, stanno per partire tutti i lavori per le varie strutture sportive che sorgeranno (basket, volley, padel, tennis). Soprattutto, da settembre rifaremo ex novo il campo scuola di piazza Veneto». L’assessore dello sport aggiunge: «Dal 19 giugno realizzeremo anche i nuovi campi da tennis negli spazi di viale Repubblica: li faremo con dei materiali moderni, particolari. Infine, interverremo anche sul bocciofilo». Beccu conclude: «Per noi lo sport è fondamentale. La sua promozione è uno degli obiettivi che ci siamo dati. Sta alla base di quella socialità che vogliamo perseguire. Il Comune e le associazioni sportive dialogheranno di continuo».

RIPRODUZIONE RISERVATA