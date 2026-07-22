Il battesimo del fuoco di Sofia 

Sofia Pistis è uno scricciolo di 21 anni e 45 chili che davanti al fuoco diventa un gigante. Martedì nelle campagne di Villasor, al suo esordio da volontaria nella compagnia barracellare locale, lo ha dimostrato come mai si sarebbe aspettata: affrontando fiamme alte come palazzi e temperature che avrebbero fatto scappare anche i più temerari. E tutto questo lo ha fatto niente poco di meno che sotto gli occhi orgogliosi del padre Pier Paolo, capitano dell’unità in servizio al suo fianco durante una mattina trasformatasi in pochi istanti in un inferno capace di distruggere centinaia di ettari di campagna, divorando boschi e aziende.

Dubbi e coraggio

«Tutto è nato da una chiamata che sembrava di routine», racconta la ragazza. «Verso mezzogiorno un rogo partito a bordo strada stava interessando un piccolo bosco di pini. Non sembrava niente di serio, tanto che in poco tempo siamo riusciti a estinguere il fuoco, mettere in sicurezza l’area e rientrare verso casa per il pranzo».

Il secondo allarme è stato però il preludio del disastro. «La centrale operativa ci ha avvertito che un altro focolaio era scoppiato poco distante. Io ero alla guida del pickup di servizio. In un attimo faccio inversione e ci dirigiamo sul posto. Una volta arrivati capiamo che la situazione era ormai fuori controllo. Il fuoco era riuscito non si sa come a saltare la statale e si dirigeva indisturbato verso sud».

La morte in faccia

Padre e figlia si trovano ormai nel mezzo di un inferno. Da lì la chiamata a tutte le squadre disponibili e l’inizio di una lotta contro le fiamme durata fino a notte e vinta soltanto grazie al lavoro incessante di decine di volontari a terra, sei elicotteri e due Canadair in cielo.

«Ci sono stati attimi di tensione, ma anche se era la mia prima esperienza in emergenza, ho capito che mio padre si fidava di me. Certo, la paura di sbagliare era tanta, ma alla fine ci siamo mossi con grande coordinazione e professionalità».

Esperienza

Il nemico non a caso è tra i più insidiosi. «Mi hanno insegnato a non abbassare mai la guardia di fronte a un incendio. Anche il più piccolo», dice la giovane. «Perché da una sola scintilla può nascere un inferno da cui non puoi più uscire. Mio padre però ha una grande esperienza, che trasmette a chiunque lavori con lui. Ogni passo era in sicurezza, ogni movimento era calcolato per avere sempre una via d’uscita nel caso la situazione degenerasse».

In missione

Il giorno dopo l’adrenalina è ancora tanta. «Una prima volta così non me la sarei aspettata», ammette Sofia. «Ma ho visto il viso di mio babbo stravolto dalla fatica dopo ore di lavoro a temperature estreme e ho compreso che quello che facciamo può evitare danni e vittime. Noi vigiliamo sulle campagne come volontari, io sono al terzo anno di Agraria e vorrei laurearmi. Mio padre invece ha un’azienda agricola, simile a quelle andate in cenere martedì, lasciando nella disperazione tante persone. Ecco perché mi sono unita ai Barracelli, perché amo la mia terra e non voglio vederla bruciare senza fare nulla».

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