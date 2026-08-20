Il batterista Andrea Carta tra i premiati 

Dalla Sardegna a Rotterdam e poi Nuoro il 29 agosto. È questa la musica senza confini del batterista Andrea Carta, premiato tra le dodici Rondini d’oro dall’associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese. Nuorese, batterista e compositore, classe 1999, è un giovane talento che continua a crescere al di fuori dell’Isola. La sua formazione comincia al liceo musicale di Nuoro, dove studia percussioni classiche e si diploma nel 2017. Già dal 2013 frequenta i seminari di Nuoro jazz, conquista più volte la borsa di studio e ha l’occasione di studiare con batteristi come Ettore Fioravanti e Stefano Bagnoli, oltre a seguire masterclass con artisti internazionali come Jim Black, Dave Holland e Joe Lovano. Nel 2015 partecipa ai seminari di Umbria jazz. A 18 anni, l’ammissione al conservatorio Codarts di Rotterdam, dove nel 2021 consegue la laurea. Nel 2023 approfondisce il percorso con Antoine Pierre e Niek De Bruin. La sua identità musicale attraversa jazz, punk-rock, elettronica; nella ricerca sonora utilizza anche campanacci sardi, catene, campane tibetane. Nel 2019 entra nei SuperpostHardBop, raggiunge le semifinali dell’Erasmus Jazz Price, suona al Cala Gonone Jazz e incide il primo Ep. Per lui, il riconoscimento il 29 alle 16 al Monte. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA