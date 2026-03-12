VaiOnline
Castello.
13 marzo 2026 alle 00:38

Il Bastione Saint Remy si illuminerà di lilla per accendere la luce sui disturbi alimentari 

Domenica, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i Disturbi del comportamento alimentare (Dca), il torrino del Bastione di Saint Remy si illuminerà di lilla, il colore scelto in tutta Italia per ricordare quanto sia importante parlare apertamente di anoressia, bulimia, binge eating e delle tante forme con cui questi disturbi possono manifestarsi.L'iniziativa rientra nella campagna “Never give up” che invita istituzioni, scuole e cittadini a unirsi in un messaggio di sostegno e consapevolezza.

I disturbi alimentari rappresentano una delle emergenze sanitarie e sociali più urgenti tra gli adolescenti e i giovani adulti. Secondo le associazioni specializzate, negli ultimi anni i casi sono in aumento, complice anche l'impatto emotivo dei cambiamenti sociali, della pressione dei modelli estetici e dell'uso dei social media. Parlarne è il primo passo per abbattere pregiudizi e favorire l'accesso alle cure.

Illuminare un luogo simbolico come il Bastione significa far percepire alla città un segnale di vicinanza, un invito a non ignorare il problema e a ricordare che chiedere aiuto non è una debolezza, ma la strada più sicura per riprendersi.

