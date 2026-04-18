Il Bastione in festa col St. Efis Village 

Due giorni per riscoprire uno dei luoghi simbolo di Cagliari sotto una luce diversa, più viva, più condivisa. Il primo e 2 maggio il bastione Saint Remy si trasforma in un punto di incontro aperto alla città, dove il tempo sembra dilatarsi tra pomeriggi che iniziano piano e serate che si accendono. St. Efis Village nasce con questa idea: riportare persone, energie e storie al centro di uno spazio che torna a essere vissuto. A raccontarlo e viverlo in prima linea sarà Radiolina, media partner dell’evento, presente con una copertura continua fatta di dj set, interviste dal vivo a pubblico, artisti e organizzatori, contenuti social in tempo reale, gadget e momenti di contatto diretto con le persone. Sullo sfondo, un’atmosfera pensata per tutte le età, che accompagnerà il pubblico lungo l’intero arco della giornata.

Il programma

Il programma entra subito nel vivo già dal pomeriggio del primo maggio, quando il Bastione inizierà a riempirsi di suoni e presenze fino alla mezzanotte. Ad aprire sarà il dj set firmato Radiolina con Ruido, metà dei mitici Sa Razza. A seguire il Radiolina Showcase, punto di partenza di una giornata costruita su ritmi e atmosfere diverse: sul palco si alterneranno la band dei Non Soul Funky, C_Sky & Tifu, Corrado Zonnedda, Piraz, Luma e JFK, in un flusso continuo che accompagnerà il pubblico senza interruzioni.

Il 2 maggio si riparte dalle 17 con un’anima ancora più corale e riconoscibile. Anche in questo caso sarà Radiolina ad aprire la serata con il dj set di Manuel Cozzolino. Accanto al ritorno del Radiolina Showcase, spazio a Forever Young, il format che punta tutto sulla memoria condivisa. Un viaggio nella musica da cantare insieme, rafforzato dalla presenza dei Max Forever – 883 Cover Band, di Sandro Murru e da una selezione musicale che accompagnerà la serata fino alla chiusura.

L’idea

St. Efis Village si presenta così come un evento capace di mettere insieme generazioni diverse in una delle cornici più suggestive della città, mantenendo un’identità accessibile, inclusiva e profondamente legata a Cagliari. Non è un caso, infatti, che cada proprio nei giorni più sentiti dell’anno: il progetto nasce anche per animare e accompagnare le celebrazioni di Sant’Efisio. Dietro le quinte c’è un’idea precisa, come racconta Davide Siddi: «Il progetto nasce per i giovani e per le famiglie, con live e dj set, e si inserisce fin da subito nel clima della festa della città. Dal punto di vista artistico abbiamo costruito due giornate iper-trasversali». Un percorso pensato per crescere nel corso delle ore fino a un momento simbolico: «Ogni giornata avrà il suo culmine al tramonto, con un palco costruito ad hoc per esaltare questo passaggio. La struttura richiama un sole e, proprio al centro, ci sarà il vero sole mentre cala: sarà il momento apicale della festa».

Per il futuro

Non solo musica, ma un’esperienza da vivere a tutto tondo, dove anche il gusto diventa protagonista. «Ci sarà un’area dedicata al food con operatori locali, anche per il beverage, e delle isole pensate per l’ospitalità», spiega Siddi, delineando un Bastione completamente trasformato. L’idea è quella di una vera e propria immersione: «Vogliamo brandizzare lo spazio con una scenografia che richiama l’arte sarda in chiave moderna, per unire tradizione e contemporaneità attraverso la musica e l’ambiente». Uno sguardo che, però, va già oltre la due giorni. «Questo è solo il primo appuntamento di una rassegna più ampia – anticipa –. Durante l’estate ci saranno eventi dedicati ai vini, alle birre locali, sempre accompagnati dalla musica». E non finisce qui: «Saremo presenti anche il 22 e 23 maggio, in occasione della Louis Vuitton America’s Cup, per contribuire a creare un’offerta viva nel centro città, con una proposta musicale aperta a tutti i gusti».

RIPRODUZIONE RISERVATA