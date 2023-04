Il Bastione è un “cantiere”: Il Comune nega il via libera alla festa del Primo Maggio 

Un anno fa, al Castello Village Festival arrivarono oltre un migliaio di persone: bambini attirati dai personaggi dei Superanimatori e adulti e ragazzi ammaliati dalla musica che fino a tarda notte ha accompagnato il Primo maggio. «Lo scopo del progetto», spiega Ambu, «era la nostra ambizione di rendere Cagliari ancor più indimenticabile, sia per i cittadini che per i turisti che arrivano il giorno della Festa di Sant’Efisio. Un festival, quindi, «per tutte le età, in grado di dare lavoro a tante persone», aggiunge.

Il “no”, che gli organizzatori sperano ancora non sia quello definitivo, è arrivato il 28 marzo scorso. Una “nota ostativa” firmata dal dirigente comunale dei Lavori Pubblici Paolo Pani parla di “area non adeguata ad accogliere l’evento”. Quest’anno il Castello Village Festival del primo maggio, che lo scorso anno era stato inserito dall’amministrazione tra gli eventi collaterali alla Festa di Sant’Efisio (l’altro in piazza del Carmine), è a rischio. Difficile, infatti, quando mancano meno di due settimane, che gli organizzatori riescano a mettere in piedi la festa. «Il 20 aprile è la nostra dead line, oltre quella data sarà materialmente impossibile organizzarla», dice Gianluca Ambu, uno degli organizzatori.

L’attesa

Una speranza, seppure debolissima, quindi ancora c’è. Ma nel frattempo resta la delusione. La decisione dell’amministrazione comunale viene giudicata in qualche modo incomprensibile dagli organizzatori del Castello Village: la motivazione infatti, dice Ambu, arriva «nonostante il Festival si sia sempre svolto con le stesse modalità, con identico piano per la sicurezza, e anzi in parte pure migliorato con la predisposizione di un ulteriore gazebo per la vendita di bevande che avrebbe l'affollamento negli altri punti ristoro»

Un anno fa, al Castello Village Festival arrivarono oltre un migliaio di persone: bambini attirati dai personaggi dei Superanimatori e adulti e ragazzi ammaliati dalla musica che fino a tarda notte ha accompagnato il Primo maggio. «Lo scopo del progetto», spiega Ambu, «era la nostra ambizione di rendere Cagliari ancor più indimenticabile, sia per i cittadini che per i turisti che arrivano il giorno della Festa di Sant’Efisio. Un festival, quindi, «per tutte le età, in grado di dare lavoro a tante persone», aggiunge.

Il chiarimento

La delusione degli organizzatori è tanta. «Eravamo pronti, avevamo già il preventivo del servizio Igiene del Suolo per la raccolta dei rifiuti. Non ce l’abbiamo con il sindaco, anzi. Comprendiamo che questa decisione arriva dagli uffici, francamente non comprendiamo il perché. Che cosa è cambiato rispetto a un anno fa?».

