«Il basket? Un affare di famiglia» 

Mentre Giuseppe piazza la “bomba” da tre punti che si infila perfettamente nel canestro, Nicola lo guarda estasiato: «Quello è mio padre». Ma pure Giuseppe ha un moto di intima soddisfazione osservando le giocate geniali di Nicola: «Caspita, come è diventato bravo il mio ragazzo». Giuseppe e Nicola Messina, 52 e 17 anni vivono un incredibile sogno sportivo: padre e figlio difendono nella massima competizione sarda di pallacanestro, la serie D regionale, i colori della Scuola Basket Miners Carbonia (che per giunta in questo periodo si ritrova pure prima in classifica).

In campo

Non è roba di tutti i giorni vedere padre e figlio calcano da compagni di squadra lo stesso parquet dei palasport di mezza Sardegna con, sul retro della canotta, impresso lo stesso cognome. Del quintetto base dei Miners, due quinti sono rappresentati infatti dai Messina. E se non fosse che il secondo figlio, Michele, 14 anni, è obiettivamente troppo piccolo, sarebbero addirittura tre: «Lo dico un po’ per scherzo e un po’ seriamente – afferma Giuseppe che di mestiere fa l’imprenditore turistico - se il mio fisico regge provo ad aspettarlo ancora 2-3 anni: come stimolo mi sembra l’ideale ma lasciamo andare le cose come vanno».

E infatti, senza forzare il destino, ma attenendosi strettamente ai dati di fatto, Giuseppe Messina (una lunga carriera che inizia con l’Asbeo Carbonia, poi serie C e B nazionali tra i semiprofessionisti con Cagliari, Sant’Antioco, Portoscuso, Iglesias, Quartu Sant’Elena), ha capito questa estate di poter competere con ragazzi che hanno meno della metà dei suoi anni: «Abbiamo partecipato a un torneo, sono sceso in campo e lì mi sono accorto che la tenuta fisica non era male: certo i ritmi sono doversi, io avverto prima gli acciacchi ma sopperisco con tecnica ed esperienza».

La sfida

Ad un certo punto anche Nicola si è stupito della tenuta atletica del padre. Rapido consulto in famiglia, valutazione dei pro (infiniti) e dei contro (davvero ben pochi a questo punto) e l’avventura è iniziata: Giuseppe gioca da ala pivot, Nicola come play di guardia: «Ho messo in conto che sarebbero arrivati prima degli altri stiramenti e contrattura ma ho tenuto conto anche del fatto che in quel ruolo in squadra c’era una certa necessità». E poi è subentrato il fascino di un’avventura che nello sport può capitare. Chiaro, ma è una rarità: «A casa se ne parla ma soprattutto si fa il punto sulla squadra - ammette Giuseppe – e sul fatto che ad esempio gli allenamenti degli odierni cestisti sono ad un livello più avanzati, i ragazzi hanno qualcosa da insegnare a noi anziani che eravamo più agonisti e dovevano conquistare ogni centimetro di campo».

La sera, a casa, la soddisfazione di aver sudato per lo stesso punto (e la stessa vittoria) è doppia e fra padre e ragazzo il legame è oltremodo rafforzato: «Il sacrificio – conclude Giuseppe, che deve dividersi fra lavoro e sport – vale la candela: se non fosse stato per mio figlio probabilmente non lo avrei fatto».

