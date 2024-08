Il basket è Usa Calcio, Brasile ko 

Parigi. Non sarà Dream Team ma è comunque d’oro. Gli Stati Uniti si confermano maestri del basket e battono a Parigi la Francia 98-87 per mettersi al collo la medaglia d’oro. A trascinare la squadra di Steve Kerry con le sue triple nel finale e i 24 punti totali è Stephen Curry. Il futuro forse è di Victor Wembanyama (26 punti a vent’anni) ma oggi la formazione americana, imbottita di stelle, da LeBron James al fischiatissimo Joel Embiid (che ha scelto la cittadinanza statunitense), è imbattibile. Bronzo per la Serbia di Nikola Jovic, miglior giocatore delle Olimpiadi (93-83 alla Germania nella “finalina”).

Pallanuoto

Dopo tante polemiche sulla protesta di venerdì (criticata dal Coni, difesa dalla squadra), il Settebello è tornato in acque è ha battuto l’Australia 10-6, conquistando il settimo posto nel torneo di pallanuoto maschile. Sesto il Setterosa, battuto ai rigori dall’Ungheria (come i maschi). Oro alla Spagna, argento all’Australia, bronzo all’Olanda. Oggi le finali maschili: alle 14 imperdibile Serbia-Croazia.

Calcio

Se c'è una finale tra Brasile e Usa nel calcio femminile si sa già come va a finire: vinceranno le americane. Dopo Atene 2004 e Pechino 2008 è successo ieri al Parco dei Principi di Parigi: 1-0 per la felicità di Tom Cruise e la disperazione di Marta (38 anni), terza medaglia d'argento in sei partecipazioni. Terza la Germania, 1-0 alla Spagna che si è rifatta in campo maschile, battendo 5-3 ai supplementari la Francia. Bronzo al Marocco (6-0 all’Egitto).

