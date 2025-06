Il Baseball Cagliari spera: ipotesi gare all’ippodromo dopo anni in trasferta  

Ancora un campionato tutto in trasferta per il Baseball Cagliari. Il club fondato nel 1968 al Cep milita da anni in Serie A, eppure per disputare le gare casalinghe è costretto ad emigrare ad Iglesias, con costi elevati e senza il sostegno del pubblico amico. Un esilio forzato che si trascina da troppo tempo ed il motivo è ormai noto: nel capoluogo non esiste (non è mai esistito) un diamante omologato per il massimo campionato. Una lacuna che l'attuale Amministrazione comunale vorrebbe colmare al più presto dopo anni di attesa e vane richieste da parte della società.

«Siamo convinti che a Cagliari debba esserci la possibilità di praticare ogni sport», afferma il presidente della commissione comunale competente, Michele Boero (Sinistra futura), «in quest'ottica la città dovrebbe dotarsi quanto prima anche di un campo da baseball adatto alla Serie A. Una soluzione va trovata, insomma, e ci stiamo già lavorando: abbiamo anche individuato un'area papabile e ora stiamo valutando come intervenire».

All’ippodromo

Si tratta di uno spazio all'interno dell'Ippodromo, al Poetto, già in uso alla società. «Si potrebbe allargare il campo attuale per renderlo idoneo alla massima serie, questa almeno è l'idea», spiega Boero, «in seguito si valuterà la possibilità di realizzare anche spalti». Ma parlare di “stadio del baseball” appare prematuro, per una questione di risorse. «Il Comune è intenzionato a risolvere il problema», assicura Boero, «e stiamo lavorando con questo preciso obiettivo».

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepresidente della commissione, Edoardo Tocco (Forza Italia). «Il baseball è uno sport sempre più rilevante anche da noi, per cui stiamo valutando spazi adeguati a cominciare proprio dal diamante dell'Ippodromo», dice, «ma servirà verificare la fattibilità di un eventuale intervento con gli altri settori comunali interessati. Al momento, infatti, l'impianto risulta in abbandono e le strutture sono fatiscenti».Ai recenti lavori della commissione sul tema ha presenziato anche il presidente del Bc Cagliari, Aldo Pisano. «Siamo felici che qualcuno si stia occupando di noi, sono anni infatti che chiediamo un campo omologato», commenta, «siamo arrivati fino alla Serie A per ottenere questo risultato, ma finora non è bastato. Serve una volontà politica forte, speriamo che sia la volta buona. Ben venga l'idea dell'allargamento del diamante dell'Ippodromo, ma servirà anche una concessione lunga, non inferiore a 5 anni, altrimenti programmare il futuro sarà impossibile».

