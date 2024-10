Il Barumini non molla la vetta, l’Antiochense la perde 

Freccia P. Montis 3

Antiochense 1

Freccia Parte Montis : Piras, Cruccas (95’ Maccioni), Biancu, Marongiu, Caria (94’ Ghiani), Mureddu, Foddis, Muru (44’ Atzori), Dessì, Mandis (94’ Palmas), Incani (80’ Frau). Allenatore Boi.

Antiochense : Pintus, Marteddu, Valentino, Madeddu (78’ Melis), Congiu, Carboni, Gherardini (66’ Basciu), Borelli, Manca, Sabiu (75’ Diana), Podda (55’ Medda). Allenatore Santamaria.

Arbitro : Corona di Oristano.

Reti : 35’ Gherardini, 46’ Cruccas, 65’ (r) e 93’ Mandis.

Prima vittoria stagionale per la Freccia Parte Montis, che davanti ai propri tifosi supera per 3-1 l’Antiochense. Partita combattuta, che ha visto gli ospiti passare in vantaggio per primi. È il 35’ quando una mischia in area favorisce Gherardini, che non dà scampo a Piras. Nei minuti di recupero della prima frazione, il pareggio dei padroni di casa arriva sugli sviluppi di una punizione di Cruccas, che trova una deviazione e supera Pintus.

Nella ripresa è Mandis il protagonista. Al 65’, realizza un rigore assegnato per atterramento in area di Dessì. Al 93’, invece, con l’Antiochense sbilanciata alla ricerca del pareggio, si invola in contropiede e con freddezza mette il pallone alle spalle dell’estremo difensore avversario: è la rete della sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA