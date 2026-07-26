Il baritono Angelo Romero, per seicento volte Figaro 

Era il Figaro per eccellenza: nella sua carriera aveva vestito oltre seicento volte il più famoso barbiere della lirica trasformandolo in una figura viva, irresistibile. Con Angelo Romero, scomparso ieri ad Assemini all’età di 86 anni, se ne va uno dei grandi baritoni del Novecento e della scena lirica internazionale, un artista cagliaritano che ha saputo unire solidità vocale, eleganza di fraseggio e una presenza scenica capace di conquistare il pubblico con naturalezza. Il suo nome resta legato a una lunga stagione dell’opera lirica, attraversata con autorevolezza nei teatri più prestigiosi del mondo, dove ha portato con sé non soltanto una voce importante ma anche una profonda intelligenza interpretativa.

Romero ha saputo dare al repertorio rossiniano un rilievo speciale, facendo del Figaro il suo sigillo artistico, ma la sua carriera non si è fermata lì: dal repertorio buffo a quello più drammatico ha mostrato duttilità, mestiere e una rara capacità di abitare il personaggio senza mai forzarlo. Nel suo percorso c’è anche una breve incursione nel cinema, con un cameo ne “Il padrino - Parte III”, ulteriore testimonianza di una capacità di oltrepassare i confini dell’opera. A questo, negli anni, si è aggiunto un impegno generoso nella didattica e nella trasmissione del sapere.

La sua scomparsa lascia un vuoto nella cultura musicale sarda e italiana, ma anche un’eredità preziosa: quella di un interprete che ha fatto del canto un esercizio di libertà e passione ( c.a. ).

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