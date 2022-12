Il barista dal cuore grande 

Da 15 anni assieme alla sua famiglia dà una mano a chi ne ha bisogno lo fa ancora più attivamente in occasione delle festività. Anche questo Natale, nelle tavole delle persone più indigenti non è mancato un piatto di pasta. E non mancherà neanche a Capodanno. Va di persona, guidando un furgoncino, a prendere gli scatoloni con le confezioni di pasta e le porta nel suo bar, a disposizione di coloro che ne hanno necessità: «Tramite il passaparola le persone vengono a sapere di questa iniziativa e vengono a ritirare le confezioni», spiega, «ad alcuni gliele portiamo noi, ad altri le facciamo avere tramite la parrocchia». Insieme a lui lo fanno i figli Pasquale e Francesco e la vice presidente del comitato di via Porto Botte, Franca Ciccotto. «Più siamo, più pasta riusciamo a distribuire. Abbiamo a disposizione altri due scatoloni e probabilmente ci sarà bisogno di andare a prendere altre confezioni».

Oltre 90 chili di pasta, circa 50 confezioni distribuite ai più bisognosi di Monserrato dall'8 dicembre a oggi. Il suo bar tabacchi in via Porto Botte è un punto di riferimento per tanti monserratini.

In città lo conoscono in molti Franco Manca, 77 anni, che oltre ad essere titolare del bar è anche presidente del comitato spontaneo di via Porto Botte. .

Beneficenza da 15 anni

Da 15 anni assieme alla sua famiglia dà una mano a chi ne ha bisogno lo fa ancora più attivamente in occasione delle festività. Anche questo Natale, nelle tavole delle persone più indigenti non è mancato un piatto di pasta. E non mancherà neanche a Capodanno. Va di persona, guidando un furgoncino, a prendere gli scatoloni con le confezioni di pasta e le porta nel suo bar, a disposizione di coloro che ne hanno necessità: «Tramite il passaparola le persone vengono a sapere di questa iniziativa e vengono a ritirare le confezioni», spiega, «ad alcuni gliele portiamo noi, ad altri le facciamo avere tramite la parrocchia». Insieme a lui lo fanno i figli Pasquale e Francesco e la vice presidente del comitato di via Porto Botte, Franca Ciccotto. «Più siamo, più pasta riusciamo a distribuire. Abbiamo a disposizione altri due scatoloni e probabilmente ci sarà bisogno di andare a prendere altre confezioni».

Disagio in aumento

Quest’anno, infatti, sono aumentate le famiglie che hanno chiesto il suo aiuto per mettere un piatto di pasta sulla loro tavola: «Il caro energia ha dato il colpo di grazia ad una situazione economica già precaria per via di due anni di pandemia».

Dice che se da un lato ha visto arrivare persone che prima non conosceva, altre ancora non hanno il coraggio di chiedere aiuto. «Quest’anno ho incontrato gente che viene anche dall’hinterland». Quando qualcuno arriva al bar e gli chiede un pacco di pasta (o più di uno, dipende dal numero dei componenti della famiglia), lui quasi si commuove: «So che sto facendo un gesto che porterà il sorriso a chi lo riceve. Donare a chi ha più bisogno è qualcosa che ti arricchisce spiritualmente».

Quando finiscono le feste, la famiglia Manca non rimane con le mani in mano. Continua ad aiutare: «Durante l'anno se qualcuno ci porta vestiario per i poveri, noi ci organizziamo con la parrocchia e con la Caritas per distribuirlo».

