Il barista che dona il giornale 

La difesa della carta stampata parte dalle zone interne dell’Isola, in cui il legame tra il nostro quotidiano e la popolazione è da sempre un tutt’uno. Se da un lato diversi sposano il progresso, scegliendo di leggere le notizie sull’app Unione Digital e sul sito unionesarda.it, dall’altro c’è chi preserva l’acquisto del giornale con i canali classici, sostenendo le piccole edicole. Esempio di buona cultura e resistenza nei borghi.

Il dono

Sse i servizi vengono meno, ci si è attrezza con una grande azione di volontario, da parte di lettori fidelizzati, che scendono in campo, promuovendo l’immagine dell’Unione sarda sul territorio. Ne è un esempio Toto Mereu (53) barista di Aritzo, anima de “Su Tzilleri e su Poeta”, storico locale a due passi dalla parrocchia di San Michele Arcangelo. Nei mesi scorsi, dopo la chiusura dell’edicola del paese, Mereu non è rimasto a guardare. E così, ogni mattina, raggiunge la vicina Belvì, in cui acquista diverse copie del quotidiano che poi distribuisce gratuitamente ad anziani e clienti del suo bar. Non mancando, di fare compere anche nell’ultimo punto vendita dell’Unione rimasto ad Aritzo, il market Meloni.

«L’Unione sarda è un pezzo di storia familiare – racconta Mereu- in casa non c’è nessuno che non abbia mai letto il giornale. Seguendo gli insegnamenti di mio padre, oggi faccio altrettanto, cercando di tramandare ciò ai ragazzi. Grazie all’Unione abbiamo aperto gli occhi sul mondo in epoche in cui i social erano assenti. Nei bar e negli uffici pubblici c’è sempre una copia a disposizione di tutti».

Quando di recente è stata chiusa l’edicola adiacente il nostro Municipio, Mereu ha provato un misto fra tristezza e dolore. «L’amico Antonio Muggironi è così i precedenti gestori hanno dedicato anima e cuore per tenerla attiva, ma hanno dovuto fare i conti con le difficoltà delle nostre comunità. Ho così pensato di reagire, difendendo la diffusione del quotidiano in paese».

La scelta

Da qui la svolta, con una scelta coraggiosa, di buona cultura: «Ogni giorno mi sveglio di buonora – aggiunge Mereu- per preparare delle pizzette di cui gli studenti e tanti amici vanno pazzi. Recandomi a Belvì mi fermo sempre nell’edicola dell’amica Paola Melis. Qui compro le copie per gli anziani bloccati in casa e per i miei clienti che non riescono a spostarsi. Lo faccio con amore, un piccolo investimento quotidiano, di cui vado fiero».

Ma Toto Mereu precisa con orgoglio: «Nessuna concorrenza agli amici del market Meloni in cui appena possibile compro il quotidiano. Il vero guadagno - chiarisce - sta nel vedere la gioia dei nostri anziani e di chi è affetto da disabilità ricevendo il giornale. Penso che donare un sorriso alle persone sia la cosa più bella. Noi ad Aritzo siamo fatti così, il nostro è un comune ospitale e caloroso e anche tra compaesani amiamo tenderci la mano».

Avanti tutta

E di fermarsi Mereu non ne vuole proprio sapere. «Sogno di rivedere l’edicola sotto al Comune – dice il barista – un patrimonio di cui la comunità si riapproprierebbe. Io stesso mi sarei messo in gioco, ma sono già impegnato con la mia attività. Finché potrò continuerò in questa missione».

Da qui l’auspicio: «Spero che la politica e così anche la nuova presidente della Regione Todde - conclude Mereu- difendano i piccoli edicolanti e studino delle misure per fornire delle agevolazioni. Si tratta di servizi essenziali. La carta genera emozioni uniche e l’odore del giornale al mattino è magico. I social e le nuove tecnologie sono importanti, ma l’acquisto in edicola è tutta un’altra storia».