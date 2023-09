Il Barisardo va in orbita 

Barisardo 2

Carbonia 1

Barisardo (4-2-3-1 ): Daga, Tiesse (3’ st Loi), Sanchez, Petit, Fredrich; Camara, El Khattabi (1’ st Mikidadi); Muggianu, Castaldi, Sakho; Bitep. In panchina Doumbouya, Goma, Lorenzoni, Cucca, Donchovski, Aimi, Murgia. Allenatore Bonomi.

Carbonia (4-3-1-2) : Alcaraz, Cocco (30’ st Lambroni), Wojcik, Brailly (42’ st Falletto), Carta; Dore, Chidichimo, Cordoba (51’ st Lecca); Porcheddu; Pitanza, Romanazzo (30’ st Giganti). In panchina Caroli, Cosma, Carboni, Cinus, Sedda. Allenatore Ollargiu.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti: nella ripresa, 9’ Muggianu, 15’ Pitanza (r), 20’ Bitep.

Note : ammoniti Sanchez, Ollargiu, Pitanza, Petit, Fredrich, Mikidadi, Dore; recupero 2’ pt-8’ st; spettatori 400.

Bari Sardo. I biancoblù bagnano il ritorno in Eccellenza al Circillai con la seconda vittoria in due partite. Decisiva per la vittoria (2-1) sul Carbonia una magia di Mattia Muggianu.

In avvio la difesa del Barisardo buca il disimpegno, la palla carambola sui piedi di Porcheddu, il cui tiro è sbilenco. I padroni di casa resistono, ma faticano a trovare la via della porta di Alcaraz, inoperoso nei primi 45’.

Il Barisardo nella ripresa esercita subito una supremazia territoriale, che produce i suoi effetti al 9’. Sembra una palla innocua, quella che balla sul vertice alto della mezzaluna di centrocampo, ma con la coda dell’occhio Muggianu vede Alcaraz fuori dai pali e s’inventa il tiro della domenica: la palla accarezza la traversa e s’insacca per l’1-0. Il pari del Carbonia arriva dopo 6’. Porcheddu batte un angolo, Petit interviene con la mano e l’arbitro fischia rigore: dal dischetto Pitanza è una sentenza. Il 2-1, al 20’, nasce sull’asse sinistro, da un fraseggio tra Mikidadi e Fredrich che offre a Bitep un cioccolatino troppo invitante per non trasformarlo in gol: il colpo di testa, di cattiveria, vale il successo.

Roberto Secci

