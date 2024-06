Il Barisardo trasloca a Lanusei 

Lanusei. Il Barisardo non è più Barisardo, diventa LB Ogliastra calcio ed emigra a Lanusei. Nel consiglio d’amministrazione entrano parte dei dirigenti del Lanusei calcio che comunque conserva la sua squadra in Promozione e ieri ha presentato il nuovo allenatore: è Alberto Piras. Nata ufficialmente ieri, la nuova realtà sportiva presieduta da Roberto Ibba si è presentata nel Comune di Lanusei al sindaco Davide Burchi. Con sé porta tutta la storia del Barisardo, autorevoli dirigenti e soprattutto il titolo che vale la partecipazione al campionato di Eccellenza. Il progetto che vuol essere punto di riferimento per tutto il territorio. Con Ibba ai vertici i vice presidenti Gianluigi Chidolu e Antonio Demurtas, il dg Alessandro Melis e i tesorieri Daniela Onnis e Gianni Agus. «LB Ogliastra Calcio - ha detto Ibba - ha l’ambizione di rafforzare la presenza nel territorio, con un settore giovanile in crescita. Non dobbiamo pensare come singolo paese ma aprirci al mondo dove l’inclusione è alla base di tutto. Condivideremo gli spazi con il Lanusei, senza far la guerra a nessuno ma con spirito di collaborazione». L’allenatore? «Ne abbiamo contattati alcuni, uno in particolare, con esperienza nei professionisti, che spero di presentare in occasione della Fiera delle ciliegie». Il 18 agosto via alla preparazione al Lixius.

