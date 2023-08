Il Barisardo si rinforza con Sanchez 

Altro rinforzo in mezzo al campo per il Barisardo (Eccellenza). Il presidente Roberto Ibba ha chiuso la trattativa con Pablo Sanchez, la scorsa stagione all’Atletico Bono. Si tratta di un ritorno, considerato che due anni fa l’argentino aveva indossato proprio la maglia biancazzurra. È stato inoltre confermato il brasiliano Felipe Aimi. La squadra ha iniziato la preparazione la settimana scorsa, il tecnico è Claudio Bonomi, ex giocatore di Napoli, Torino e Sampdoria.

La Tharros ha affidato la guida tecnica ad Antonio Lai. Per lui sarà la prima esperienza in panchina. Dopo l’addio di Antonio Prastaro (che può accasarsi con qualsiasi società) aveva rinunciato all’incarico l'ex Carbonia Diego Mingioni dopo una seduta di allenamento. Il patron Tonio Mura ha scelto in casa scommettendo sull’esperienza di Lai, che in passato ha giocato anche in D.

In Promozione continua a rinforzarsi il Gonnosfanadiga. i biancoverdi hanno tesserato l’esterno Luca Tocco (2005), ex Furtei, e l’attaccante Raffaello Idili (2002), ex Castiadas, Tempio, Arbus e giovanili del Cagliari. Dalla Nuorese arriva anche il centrocampista Alberto Tiddia (2001). Il Senorbì ha ingaggiato i difensori Gianmarco Erriu (1998), Gabriele Serra (2000) e Fabio Uccheddu (1992), il centrocampista Daniel Zara (1989), gli attaccanti Michele Ladu (1986) e Alessio Murgia (2002), il portiere Michele Mereu (2004). L’ex Muravera Omar Porru passa al San Vito.

