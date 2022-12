Il Barisardo non perdona 

BARISARDO 2

ARBOREA 0

Barisardo (3-4-3) : Dombouya; Goncalves, Moussa, Dias, Casu (44’ st Fanni), Ziani, Mabo, Semedo ( 48’ st Mameli), Ruggiu (35’ st Loi), Carlander, Muggianu (30’ st Aimi). In panchina Lopez, Deiana, Joseph, Haro. Allenatore Ciarolu.

Arborea (4-4-2) : Petucco; Mascia, Giordillo, Cicu, Ciarniello, Stochino (22’ st Camedda), Serralvo, Cordoba, Capraro (22’ st P. Atzeni), M. Atzeni, Pomares. In panchina Cabasino, Monfrecola, Scanu, Atzori, Ferreres, Fadda, Sanna. Allenatore Falco.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 9’ Dias (r), 22’ Carlander.

Note : ammoniti Carlander, Goncalves, Moussa. Espulso il dirigente del Barisardo Sirigu. Recupero 1’ pt-6’ st.

BARI SARDO. Il Barisardo ferma l’Arborea accorciando così le distanze. Al 3’ Mabo recupera un pallone sulla trequarti avversaria e riesce a procurarsi una punizione. Dias va alla battuta e sfiora l’incrocio. L’Arborea riesce a procurarsi 5 corner nel primo tempo senza però concretizzare, ma facendosi pericolosa nel quarto calcio d’angolo battuto al 35’, Ciarniello batte lungo sul secondo palo per la testa di Cicu che sfiora il palo.

Ripresa

Nel secondo tempo domina il Barisardo. Al 4’ Moussa anticipa Capraro e scarica su Casu che prova il tiro dai 45 metri ma Petucco la toglie dall’incrocio dei pali. Al 9’ Carlander viene colpito da dietro in area di rigore e per Spiga di Carbonia non ci sono dubbi. Calcio di rigore. Sul pallone va Dias che insacca alla sinistra del portiere che intuisce la direzione ma non ci arriva. Al 22’ Moussa lancia Carlander che stoppa in area di rigore e tira, il pallone viene ribattuto dal difensore dell’Arborea ma sulla palla arriva Carlander che non sbaglia e insacca alla destra del portiere. Al 49’ il giovane Loi serve con un bel filtrante a Ziani che prova il tiro a giro e sfiora l’incrocio dei pali.

