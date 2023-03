Fonni 2

Fonni (4-4-2) : Ruiu, Elias, Poddie, Sini, Malgari, Lai, N. Tolu (31’ st Sorighe), Mele, Nonne, Coinu (49’ st Soddu), N. Biscu. In panchina Catta, Murrocu, Mattu, Noli, Cadeddu. Allenatore Veglia.

Barisardo (4-4-2) : Doumbouya, Moussa, Fanni, Dias (17’ pt Di Pinto), Haro, Ziani, Deiana, Aimi, Carlander, Ruggiu, Loi. In panchina Lopez, Enadaoui, Cucca, Chiai. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 16’ N. Tolu, 20’ Ruggiu, 43’ Elias; nella ripresa, 45’ Aimi.

Note : ammoniti Aimi, Di Pinto, Malgari; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 100.

Fonni. Quando il Fonni incontra il Barisardo veste i panni della bestia nera. Gli ogliastrini di Ciarolu lasciano il Peppino Mulas con un punto, conquistato nelle battute finali. L’incontro si conclude 2-2, con il Fonni che si mangia le mani per il mancato successo contro la squadra più blasonata del girone, mentre gli ospiti - con la coperta cortissima e in campo con 7 juniores - raccolgono il secondo pareggio di fila rallentando la corsa lanciata verso l’Eccellenza.

Fonni avanti al 21’ con Nicola Tolu. Il pari è immediato: al 26’ segna Ruggiu. All’intervallo si va con i padroni di casa in vantaggio per effetto del gol segnato da Elias in chiusura di frazione. Barisardo all’assalto nella ripresa, ma la difesa del Fonni si sgretola solo al 90’ quando Aimi riesce a riequilibrare il risultato mettendo un punto in cassaforte.

