Il Barisardo ci mette grinta e cuore e travolge il villasimius vice capolista 

Barisardo 3

Villasimius 0

Barisardo (4-2-3-1) : Daga, Tiesse, Sanchez, Petit, Fredrich; Sakho, Camara; Aimi (35’ st El Khattabi), Mikidadi (37’ pt Bitega), Beugre (51’ st Murgia); Lorenzoni (42’ st Donchovski). In panchina Doumbouya, Cucca, E. Loi. Allenatore Bonomi.

Villasimius (4-2-3-1) : Kirby, Mastino, Magnin, Mancusi, L. Loi; Rinino (30’ st Sanna), Savage; Ghiani (13’ st Mauro), Melis, Kassama (21’ st Miranda); Camba. In panchina Gonzalez, Taricco, Marci, Manca, Zedda, Matta. Allenatore Manunza.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 45’ Aimi; nella ripresa, 31’ Lorenzoni, 49’ Donchovski.

Note : ammoniti Sakho, Camba, Sanchez, Daga; recupero 2’ pt-7’ st; spettatori 400.

Bari Sardo. Un Barisardo più pratico che bello si sbarazza del Villasimius. Al Circillai la squadra di Claudio Bonomi suggella una prova di cuore e grinta con un 3-0 che strappa applausi al pubblico.

Primo tempo

Il Barisardo fa un rodaggio di 20’ in cui gli ospiti badano più a difendersi che ad attaccare. Superato il primo scorcio, la vice capolista prende le misure agli ogliastrini e comincia ad aumentare i giri del motore. Alla mezzora Camba brucia la corsia destra, pennella una palla invitante per Kassama che, in avvitamento, incorna e fa tremare l’incrocio dei pali. I biancoblù di Bonomi si rivitalizzano al 35’, quando Beugre si mette in proprio e calcia da 25 metri sfiorando il palo alla destra di Kirby. Stessa soluzione (43’), con identica sorte, per il tiro di Camara. Poi, al 45’, Felipe Aimi s’inventa un gol da cineteca: con la coda dell’occhio vede Kirby fuori dai pali e, da 30 metri, lo sorprende con un sinistro vellutato.

La ripresa

Al 3’ Melis prova il tiro a giro su cui vola Daga che interviene con una parata spettacolare. Passano 120 secondi e Ghiani si divora l’1-1. I padroni di casa soffrono, ma al 31’ raddoppiano: angolo di Aimi Lorenzoni, di testa, pesca il jolly. Il finale è un tripudio per il 3-0 di Donchovski, con un rasoterra carico di veleno dal limite dell’area.

