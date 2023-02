Il Bari vince a fatica, il Cosenza sul fondo  

Bari 1

Cosenza 0

Bari (4-3-1-2) : Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (19’ st Benali), Benedetti (19’ Molina); Botta (30’ st Mallamo); Esposito (1’ st Scheidler), Cheddira (42’ st Zuzek). In panchina Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval. All. Mignani.

Cosenza (4-3-2-1) : Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio (13’ st Martino); Praszelik (13’ st Voca), Calò (34’ st Delic), Brescianini (25’ st D’Urso); Marras, Zarate (25’ st Nasti); Finotto. In panchina Marson, Meroni, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Zilli, Cortinovis. All. Viali.

Arbitro: Rutella di Enna.

Reti : 3’ pt Esposito (B), 24’ pt Rispoli (C), 24’ st Cheddira (B).

Note : al 45’ pt Cheddira (B) si fa parare un rigore da Micai. Ammoniti Vaisanen (C), Rigione (C), Micai (C), Maita (B), Rispoli (C), Mazzotta (B). Angoli: 6-2 per il Bari. Recupero: 2’ pt-6’ st.

Il Cosenza si difende, tiene in scacco il lanciatissimo Bari sul suo terreno soprattutto grazie al suo portiere, l’ex Micai, ma viene punito dal miglior attaccante del campionato, Cheddira. Il quale si fa parare un rigore, ma punisce una disattenzione degli ospiti con un gran colpo di testa. Sabato pomeriggio al “San Nicola” arriverà il Cagliari di Ranieri.

