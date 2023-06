Il Bari in delirio, basta un gol di Benedetti 

Bari 1

Südtirol 0

Bari (4-3-3) : Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (69’ Benedetti), Maiello, Bellomo (56’ Matino); Morachioli (69’ Botta), Esposito (69’ Folorunsho), Cheddira. In panchina Sarri, Antenucci, Benali, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Molina, Mallamo. Allenatore: Mignani.

Südtirol (3-5-2) : Poluzzi; Celli (77’ Rover), Curto, Vinetot; Fiordilino, Mazzocchi, Belardinelli (13’ Eklu, 46’ Siega), Zaro, Tait; De Col (77’ Carretta), Odogwu. In panchina Minelli, Lunetta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini. Allenatore: Bisoli.

Arbitro : Sozza di Bologna.

Rete : 70’ Benedetti.

Note : espulso Ricci al 44’ pt, ammoniti Eklu, Mazzocchi, Spiega, Folorunsho, Vinetot.

Una partita emozionante, incerta fino all’ultimo istante. Il Bari doveva vincere e vosì ha fatto, ma che fatica! Nel primo tempo i padroni di casa, sospinti da oltre 51 mila spettatori (record per la serie B), tengono d’assedio l’area della squadra di Bisoli, ma non riescono a passare. La squadra di Mignani sfiora il vantaggio al 34’ con Cheddira, nel finale della prima parte però accade il fatto che poteva cambiare la sfida: Curto approfitta di un alleggerimento sbagliati di Ricci, vola in contropiede ma viene steso al limite dell’area, “rosso” e Bari in dieci per un tempo.

Nella ripresa il Südtirol prende fiducia, ci prova ma il Bari resiste e gli uomini di Bisoli non sfruttano la superiorità numerica. Mignani schiera tutti i big, Bisoli risponde con Rover e negli ultimi istanti (sette minuti di recupero) la squadra di Bolzano va vicinissima al pareggio, che avrebbe significato finale. Invece in finale ci va un’altra neopromosssa, il Bari, sospinta da un tifo da categoria superiore. «E adesso aspettiamo», ha detto Mignani a fine gara, travolto dall’abbraccio di dirigenti e tifosi.

