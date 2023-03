Il barchino dimenticato da mesi sull’arenile  

Sono passati mesi e il barchino abbandonato sulla sabbia a pochi metri dalla battigia nella spiaggia di Margine Rosso è ancora lì. Il tempo passa e l’imbarcazione comincia a perdere pezzi che potrebbero anche, con le mareggiate, finire in acqua. Eppure qualche tempo fa sembrava che le cose stessero per risolversi. Il Comune aveva dato la sua disponibilità alla Capitaneria per procedere al recupero, ma alla fine non se n’era fatto niente.

«La Capitaneria non riusciva a rimuovere il barchino con mezzi propri», fanno sapere dal Comune, «e l’amministrazione già da tempo ha fatto sapere di essere pronta a mettere a disposizione i propri mezzi e le proprie competenze». Ora «sono in corso interlocuzioni anche con la Regione affinché in tempi rapidi si possa entrare in zona demaniale con i mezzi meccanici per rimuovere l’imbarcazione dall’arenile». Nel frattempo il barchino è diventato un’attrazione e chi sta già frequentando la spiaggia sotto la ringhiera non perde occasione per farsi un selfie.

La barca era stata utilizzata e lasciata lì da alcuni migranti, pare sette, sbarcati nella notte e poi andati via. Da subito gli abitanti della zona avevano segnalato la sua presenza alla Polizia locale che aveva effettuato tutti i controlli per capire come procedere. Da lì il lungo iter per cercare di arrivare alla rimozione. (g. da.)

