Il Barcellona vince la Liga con 4 turni d’anticipo 

Titolo sempre più vicino per il Manchester City anche grazie a De Zerbi. Guardiola archivia la pratica Everton con un 3-0 grazie a una doppietta di Gundogan e al gol di Haaland e potrebbe festeggiare lo scudetto nel prossimo weekend, se supererà il Chelsea. L’Arsenal invece perde 3-0 in casa con il Brighton di De Zerbi. Vince con lo stesso risultato il Brentford con il West Ham.

La caduta dell’Arsenal è clamorosa: i Gunners di Arteta, a lungo in vetta alla classifica, vengono travolti per 3-0 dal Brighton. La partita si sblocca a inizio ripresa: al 51’ Enciso trafigge Ramsdale di testa. All’86’ il Brighton, che sale al sesto posto, chiude i conti con Undav e in pieno recupero arriva addirittura il terzo gol di Estupinian.

Liga

Grazie al successo sul campo dell’Espanyol (2-4), il Barcellona si è laureato campione di Spagna per la 27ª volta. Non vinceva il titolo nazionale dal 2019. A quattro giornate dal termine, i blaugrana - allenati da Xavi Hernandez, al suo primo scudetto da tecnico - non possono più essere raggiunti dal Real. Ieri per il Barça sono andati a segno due volte Lewandowski, Balde e Koundé. Il Siviglia avversario della Juventus in Europa League, invece, supera agevolmente il Real Valladolid fuori casa con i gol di Rafa Mir, del Papu Gomez e del Tecatito Corona.

