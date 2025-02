Il Barcellona a meno due dalla vetta 

Il Barcellona approfitta dell’1-1 nel derby di Madrid, tra Real e Atletico, per ridurre il distacco dalla vetta. I blaugrana catalani vincono per 4-1 sul campo del Siviliga e si portano a meno due dalla squadra in vetta e a meno uno dalla seconda in classifica, rispettivamente il Real di Carlo Ancelotti e l’Atletico del Cholo Simeone.

I catalani sbloccano il risultato a Siviglia con Lewandowski (7’), ma Vargas pareggia subito (8’). Decidono le reti nella ripresa di Fermin Lopez, che poi si fa espellere, Raphinha ed Eric Garcia. Bene anche Real Sociedad e Valencia, che piegano rispettivamente Espanyol (2-1) e Leganes (2-0). Terza vittoria di fila dunque per la squadra di Flick, che recupera sulle rivali in una classifica cortissima che non esclude neanche il Bilbao, a -6 dalla vetta. Dopo quattro risultati utili consecutivi, invece, il Siviglia finisce di nuovo ko e resta a 28 punti, a +6 sulla zona retrocessione.

Ligue 1

Continua a stupire il Marsiglia di Roberto De Zerbi che insegue la capolista Psg anche se con quasi dieci punti di distacco. Ancora una volta decisivo l’ex juventino Rabiot che apre le parcature nel posticipo di ieri sera contro l’Angers. Il gol arriva al 69’ mentre cinque minuti dopo è Maupay a mettere al sicuro il risultato e regalare una bella vittoria in trasferta al tecnico italiano arrivato nella città francese dopo l’esperienza in Inghilterra al Brighton.

RIPRODUZIONE RISERVATA