Il Barça valuta Antonio Conte 

Antonio Conte si sarebbe proposto come nuovo allenatore del Barcellona, che non rinnoverà (pare) il contratto con l’attuale tecnico Xavi, storica bandiera blaugrana. È quanto ha sostenuto il quotidiano spagnolo “Sport”, secondo cui il club catalano starebbe valutando come muoversi tenendo in considerazione gli aspetti economici (l’ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Italia ha un ingaggio molto elevato), tecnici e anche caratteriali. Ma gli stessi media iberici hanno anche sottolineato come in cima alla lista della società ci sarebbe Jurgen Klopp, che a fine stagione lascerà il Liverpool dopo tanti anni di successi (tra cui una Champions).

