Il barbagianni, maestro predatore 

L ’uccello del malaugurio regala immagini bellissime, ritratte con tecniche fotografiche affinate in anni di lavoro e studio, e richiama l’attenzione sul delicato equilibrio delle catene alimentari della fauna sarda, che la natura ci ha regalato. Sono i temi del terzo volume, dedicato al barbagianni, della collana “I protagonisti della natura”, curata dal fotografo naturalista Domenico Ruiu e pubblicata da Ilisso, domani in distribuzione insieme al quotidiano L’Unione Sarda.

Il libro

Autori dei testi e della maggior parte delle foto del terzo volume, su questo enigmatico predatore notturno, sono i fotografi naturalisti Bobore Frau ed Edoardo Simili, autori dei testi e della maggior parte delle foto. «Nel corso della loro difficile attività, in più di un decennio dedicato proprio al barbagianni, hanno sviluppato una particolare tecnica fotografica notturna e una grande capacità scenografica che, usate con maestria, permette di dare luce alle tenebre che da sempre avvolgono “s’istria” (questo il nome prevalente in sardo, ndr) e raccontare le abitudini ma anche il mistero della sua esistenza», spiega Domenico Ruiu.

Addio credenze

Nel volume, dunque, si cerca di sfatare la triste nomea di «uccello del malaugurio che accompagna il timido predatore notturno, visto da sempre come messaggero di morte», aggiunge Ruiu. Un capitolo del libro, infatti, è dedicato a questo aspetto da sempre presente nella cultura popolare sarda. Il barbagianni, peraltro, riveste un ruolo molto importante nella delicata catena alimentare della fauna alimentare e Frau e Simili, con immagini spettacolari e testi documentati, raccontano le abitudini predatorie e la dieta alimentare del barbagianni, evidenziando soprattutto le formidabili capacità predatorie nei confronti di ratti e topi, nei confronti dei quali svolgono il ruolo di controllori delle loro popolazioni. «Proprio a questo particolare aspetto Marco Colombo, stimato divulgatore e fotografo naturalista, dedica il suol raffinato capitolo di prefazione chiedendosi e chiedendoci da che parte stiamo, con l’uomo o con il topo, non a caso metaforicamente il titolo è “Uomini o topi”», osserva Domenico Ruiu.

Specie a rischio

Nel libro si parla pure di altri rapaci notturni, illustrandone le caratteristiche e la loro diffusione, con immagini di grande valore anche dal punto di vista scientifico. Infine, ampio spazio viene dedicato alla nidificazione del barbagianni, che sempre di più utilizza i ruderi campestri come luogo in cui riprodursi. Bellissime, a questo proposito, le immagini dei pulcini nel loro nido, dove mettono in mostra atteggiamenti curiosi provocando nel lettore tenerezza e simpatia. Meno simpatici, invece, sono coloro che ancora oggi depredano i nidi, alimentando il commercio clandestino, nonostante la specie mostri numeri in netto declino, anche a causa dei frequenti investimenti durante le ore notturne.