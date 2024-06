Il bar-ristorante resta al Comune 

È legittima l’ordinanza dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Carbonia che intimava alla società Berimblù di abbandonare i locali adibiti a bar, pizzeria e ristorante nell’Ente nell’ex Miniera di Serbariu. Lo hanno deciso i giudici del Tar Sardegna che hanno respinto il ricorso della società, ribadendo la regolarità del provvedimento preso il 12 gennaio 2021.

La vicenda

La società che aveva ricevuto la richiesta di riconsegnare l’immobile al Comune nel marzo 2008 aveva vinto la gara indetta dall’associazione senza scopro di lucro (costituita dall’Ente col Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna) per gestire lo spazio ristoro del Cicc, il Centro Italiano della Cultura del Carbone, realizzato nell’ex miniera di Serbariu. La concessione è poi stata firmata il 17 giugno 2011 e la Beimblù, come previsto dal contratto, aveva provveduto all’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie con una spesa di 10.600 euro. L’impresa, difesa fagli avvocati Andrea e Paolo Pubusa, ha contestato il Cicc – una volta finiti i lavori – non ha firmato il verbale, indispensabile per dare effettivo corso alla vigenza del contratto di concessione con i relativi canoni e gli altri interventi per migliaia di euro. Azni, sempre secondo la ricostruzione dell’azienda ricorrente, il Centro avrebbe anche ostacolato l’attività della società, sino all’avvio della procedura con la quale il Comune ha intimato alla società il rilascio della porzione di locale che gestisce

La decisione

La prima sezione del Tar Sardegna presieduta dal giudice Marco Buricelli (affiancato dai consiglieri Gabriele Serra e Roberto Montixi) ha precisato che il locale è di proprietà del Comune, assistito dall’avvocato Giuseppe Macciotta: la circostanza sarebbe dimostrata dal fatto che la Barimblù non possiede un contratto d’affitto, bensì una concessione. «L’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile comunale», scrivono i giudici, «determina la piena legittimazione dell’Ente ad agire in autotutela per il recupero della disponibilità del bene, onde assicurarne la loro destinazione pubblicistica». I giudici amministrativi hanno così dato ragione all’Ente. «La Berimblù», scrivono nella sentenza, «sin dal principio, non ha provveduto al pagamento dei canoni concessori. Appare dunque evidente come la ricorrente si sia posta di fronte ad un conclamato inadempimento contrattuale». La società è stata condannata a pagare 3000 euro di spese di giudizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA