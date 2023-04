Il bar riapre dopo il rogo di un mese fa 

C’è voluto oltre un mese per sistemare tutto, ma alla fine la volontà di continuare a lavorare del titolare Roberto Usai ha permesso di ripartire. La pizzeria bar “L’arte del buon gusto”, situata in via Cristoforo Colombo a due passi dall’ospedale, ha ripreso a funzionare.

A metà febbraio i locali furono completamente danneggiati a causa di un incendio che, fortunatamente, non aveva sprigionato fiamme. La chiusura dell’attività era stata però inevitabile per rimettete a posto ogni cosa.

«Fatti come questi – si legge nel post della pagina social nell’annunciare la ripresa del lavoro - a volte ci servono per crescere, altre per renderci più forti, o anche solo per farci capire su chi possiamo contare e chi veramente ci stima. Gli incidenti di percorso fanno parte del nostro cammino anche se spesso ci chiediamo perché, in quanto affrontarli e superarli non è mai facile». ( s. c. )

