«Il Bar Nuovo si trasferisce a pochi metri di distanza» 

«Il Bar Nuovo non si ferma, bensì si trasferisce in un locale distante pochi metri, di fronte a dove si trova adesso». Con questa premessa, Paolo Nieddu, proprietario del locale, sottolinea che è «una scelta compiuta dal gestore dell’attività e dettata da valutazioni proprie». Precisa: «Il canone di locazione dei locali non va confuso con quelli di gestione, ossia con gli “affitti” che il gestore corrisponde al titolare dell’attività, dei quali il proprietario dell’immobile non ne può rispondere». E aggiunge: «La quantificazione del canone di locazione stabilito nel contratto non è certo stata un’imposizione del proprietario, ma il frutto di un accordo in seguito a diversi incontri che ha dato origine a un canone d’affitto di mercato, equo, bilanciato e proporzionato, caso mai inferiore a quello delle attività adiacenti, in rapporto alla superficie». Nieddu aggiunge che «il canone di locazione è fermo da ben cinque anni, è stato bloccato nel periodo Covid, ossia nel 2019, e da allora non è stato aggiornato, nemmeno con gli indici Istat». E poi: «Nei problemi insorti nella conduzione dell’attività non è stato mai coinvolto il proprietario, al quale non è mai stata richiesta alcuna riduzione del canone. Se così fosse stato, tale richiesta sarebbe stata presa in esame».

