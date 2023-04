Il bar Europa punto d’incontro dei cagliaritani  

Questa foto dei primi anni ‘60 inviata da Omero Lucchi è un tuffo al cuore per molti cagliaritani che, per tanti anni, hanno frequentato lo storico bar-tabacchi Europa di piazza Repubblica: soprattutto avvocati, data la vicinanza col Tribunale, ma anche molti studenti e gli immancabili “oreris”. Il bar aveva infatti una clientela eterogenea dal primo mattino e fino a tarda notte. In quel quartiere cittadino fu preceduto nel tempo da altri affermati esercizi, il Pasubio di via Paoli, il Marabotto in piazza San Benedetto, il Rosso e Nero in via Dante.