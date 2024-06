Il Bar dessì fa suo il titolo 

Il Bar Dessì conquista il titolo provinciale Over della Libertas Caam. La squadra di Marco Atzeni ha sconfitto 4-3 il Kalagonis nella finalissima disputata negli impianti sportivi della Ferrini Cagliari al termine di un match equilibrato, corretto e combattuto.

Finale inedita

Gli asseminesi si sono aggiudicati l’ambito trofeo nella più inedita delle finali, giocata tra due vere e proprie outsiders arrivate a questo traguardo dopo un’ottima stagione regolare e un percorso eccellente nei playoff. Il Bar Dessì ha chiuso al terzo posto la regular season precedendo in classifica proprio il Kalagonis, staccato di due punti. Ma la vera impresa le squadre l’hanno costruita negli spareggi scudetto superando ai quarti rispettivamente Toti Lounge Bar e Cagliari 2007 per poi estromettere nelle semifinali le superfavorite alla vittoria finale, Santiago e De Amicis, che si sono giocate fino all’ultimo il primato nella prima fase di stagione.

Lussu decisivo

Le finaliste hanno affrontato la gara a viso aperto ma non sono riuscite a superarsi nei tempi regolamentari, terminati a reti bianche. L’ultimo atto della stagione si è risolto ai rigori, una lotteria che ha visto prevalere la squadra di Assemini per il 4-3 finale. Di Bryan Lussu il tiro dal dischetto decisivo per il Bar Dessì dopo l’errore del bomber Picciau e le marcature di Cera, Sitzia e Manis. Spanu, Solla e Sanna hanno segnato per i maresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA