Il Bar Dessì blocca la corsa della De Amicis e il Santiago accorcia le distanze dalla vetta 

Si ferma la corsa della De Amicis nell’Over della Libertas Caam. Lo stop della capolista consente alle inseguitrici di accorciare. La Bottega del Sughero si riscatta subito nei Master, mentre il Calasetta Turisport, leader degli Ultra, ha riposato e giovedì attende l’esito del posticipo.

Il Bar Dessì impone la seconda sconfitta stagionale (3-2) alla De Amicis e consolida il quarto posto. Lo stop della capolista degli Over consente al Santiago (6-1 alla Remax Mistral Genneruxi) di accorciare a quattro punti, e al Kalagonis di portarsi a -8 grazie al 2-0 sull’Acp Generali. Vincono anche il Cagliari 2007 (3-1 sulla Medilav) e i Kaproni (2-1 nello scontro diretto con il Barracca Manna) e si avvicinano al New Bar Mexico, rallentato invece dal pareggio (0-0) con la Jupiter. In chiave playoff successi netti e importanti per consolidare le rispettive posizioni di classifica anche per i Muppet (4-1 sul Real Cocciula) e per l’Aek Kasteddu (5-2 sulla Thermomax). Nelle zone meno nobili di classifica la Crescenzi Sport ritrova la vittoria contro il Maracalagonis per 4-1 e aggancia il penultimo posto, condiviso ora con il Genneruxi, mentre Gli Incisivi e la Toti Lounge Bar siglano il secondo pareggio (a reti bianche) della sesta giornata di ritorno. Un pareggio che serve a muovere la classifica delle due squadre e che lascia inalterate le possibilità di qualificarsi per gli spareggi per entrambe.

Vette invariate

Nell’anticipo di martedì La Bottega del Sughero vince il big match con il Deximu (1-0) e si conferma in vetta nei Master con quarantuno punti dopo sette giornate, in attesa del posticipo di stasera tra Asso Arredamenti e Flamengo, con i monserratini che inseguono a trentaquattro punti. La Jasp Rassu intanto mantiene il terzo posto, grazie al successo per 3-1 sul Serbariu. Vince anche il Genuis sul Cra Regione Sardegna (2-1 nell’anticipo di mercoledì) mentre El Carnicero Assemini-Gli Incisivi è l’altro posticipo di oggi. Negli Ultra ha riposato la capolista Calasetta e giovedì nel posticipo la Fly Divani (contro i Teddy Boys) può accorciare. Intanto vincono le inseguitrici: Lewis Room (3-0 al Genuis), Brancaleone (2-0 sul Cagliari 2020) e gli Old Boys (4-3 sulla Bmk). Quaterna infine per la Gedi contro l’ultima in classifica Mulinu Becciu.

