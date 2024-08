Il bar della pineta in affidamento 

Chiusa da diverse settimane il bar della pineta di Sinnai, sarà riaffidato attraverso un bando indetto nei giorni scorsi dallo stesso Comune. Il bando prevede «l’affidamento in concessione per anni 10 della gestione della struttura per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle relative pertinenze, situate nella pineta». Il locale quindi potrebbe essere riaperto in tempi, relativamente, brevi. Un servizio importante per chi frequenta tutti i giorno il grande polmone verde e per i villeggianti che ogni giorno arrivano anche dai centri vicini per fare attività sportiva e in questo periodo, anche per sfuggire al gran caldo d’estate.

Tutta la documentazione di gara, compreso il modulo di domanda, per la partecipazione al bando, è presente sul sito istituzionale del Comune. (r. s.)

