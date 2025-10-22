Il Bangladesh secondo Coda al Ten di Nuoro 

Volti, attimi, riflessioni. La mostra solidale “The Bangladesh Benefit Exhibition” presenta il nuovo percorso espositivo di Farmacisti nel Mondo. La seconda tappa del progetto sarà alla Ten Gallery di Nuoro questo sabat alle 17.30.

Una mostra fotografica che oltre a sensibilizzare e promuovere l’attenzione verso i progetti internazionali sostenuti da Fnm e in questo caso a supporto della comunità bengalese. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato, in collaborazione con Labor e The Ten Gallery, ed è parte integrante della programmazione del V-Art Festival internazionale immagine d’autore giunta alla XXX edizione. Le fotografie della mostra “The Bangladesh Benefit Exhibition” sono state realizzate dal fotografo e regista Giovanni Coda. «Si tratta di un progetto itinerante con un obiettivo trasversale: non solo promuovere raccolta fondi per iniziative solidali, ma creare una connessione con le comunità di riferimento attraverso la promozione di eventi culturali, ludici e formativi».

