Il Bangladesh per immagini dei Farmacisti nel mondo 

Un racconto fotografico di un'esperienza in Bangladesh. È questo il nuovo percorso di Farmacisti nel mondo, presentato da The Bangladesh benefit exhibition nello spazio della Ten gallery all'Eliseo. Inaugurata il 25 ottobre, è frutto di un lungo progetto cominciato lo scorso anno che ha come obiettivo quello di promuovere e sensibilizzare l'attenzione verso i propositi portati avanti da Farmacisti nel mondo a livello internazionale, e supportare, in questo caso, la comunità bengalese. L'esposizione, visitabile sino all'8 novembre, è composta da 45 scatti inediti realizzati da Giovanni Coda nel distretto di Satkhira durante il viaggio umanitario organizzato da Farmacisti nel Mondo nell'aprile del 2024. «Le foto parlano della nostra esperienza diretta in Bangladesh, raccontata insieme a Fabrizio Daddi e Federica De Villa - dicono Rosario Longobardi e Patrizia Pulcini di Fnm -. Si tratta di un progetto nato nel periodo pre covid in Sardegna che ha riscosso un successo che non ci aspettavamo e che ci ha messo in contatto con l'attuale direttore artistico Giovanni Coda. Inoltre, è stato creato un documentario che verrà presentato a Quartu questo mese, dove miriamo a ottenere una sede di Farmacisti nel mondo, per essere presenti anche in quest'Isola». (g.pit.)

