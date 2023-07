Il bandoneon di Furìa torna dalla Cina «Fantascienza, e l’applauso è per te»  

Non gli sembra ancora vero: quelle file in attesa del concerto, le sale strapiene, la richiesta di autografi e il camerino come una suite di albergo a cinque stelle. Prerogative delle star del rock e del pop. Cose che i musicisti classici se le sognano, tranne qualche eccezione, nel “progredito” Occidente. E figurarsi in Cina, pensava.

La prospettiva

Invece Fabio Furìa - musicista di Iglesias considerato tra i più importanti bandoneonisti d’Europa - è rimasto a bocca aperta come capita ai bambini in un negozio di giocattoli. Appena rientrato dalla tournée che lo ha portato a Shanghai e Pechino, dove si è esibito da solista con i Musici (la prestigiosa orchestra fondata negli anni Cinquanta, abituata ai palcoscenici di tutto il mondo), confida di essere rimasto scioccato: «Sì, mi sembra di essere stato protagonista di un film di fantascienza». Non solo per l’opportunità di accompagnare la prestigiosa orchestra («già questa una grande fortuna, come andare in serie A»), ma per tutto il contesto. «Avevo una mia idea, forse comune a molti tra noi occidentali che crediamo di essere più “evoluti”, invece mi sono trovato immerso in una dimensione futuristica, da rimanere incredulo». Non sono dettagli, per un musicista. «Organizzazione perfetta, sale enormi e allestite alla perfezione, acustica impeccabile e pubblico numerosissimo con tanti giovanissimi. Mi sembrava di vivere un sogno, davvero non me l’aspettavo, è tutto molto oltre la mia immaginazione». Anche perché la sua esperienza con la Cina non si è conclusa con i concerti a Shanghai e Pechino. «L’agenzia che ha curato gli spettacoli mi ha proposto una collaborazione con due musiciste, la violoncellista LiLa e la chitarrista Xuefei Yang, con le quali programmare spettacoli in trio da proporre in Cina a partire dall’anno prossimo».

La valigia e le radici

Ennesima conquista per il tenace musicista che rimanendo in Sardegna («non ho ascoltato chi mi suggeriva di andarmene») si è fatto conoscere e apprezzare nei palcoscenici internazionali. Contribuendo, anche, a far crescere l’interesse per il bandoneon, strumento che fa subito pensare al tango e ad Astor Piazzolla.

Si sente fortunato, Furìa, ma i suoi successi sono il frutto di passione, talento e impegno ostinato. A chi per anni gli ha ripetuto di lasciare la sua terra perché non avrebbe potuto offrirgli nulla, ha sempre risposto: «Quello che non c’è, lo farò io». Con la valigia sempre pronta per raggiungere i palcoscenici internazionali, ma radici ben piantate nella sua terra, da cui mai ha pensato di staccarsi. A Iglesias e nel Sulcis continua a organizzare spettacoli di alto livello (da ArTango, che ritorna dal 29 luglio al 2 settembre con tappe a Iglesias, Gonnesa e Portoscuso ai concerti estivi nel piazzale della galleria Porto Flavia con vista sul mare, dal 6 al 20 agosto) e eventi formativi, quali la masterclass internazionale di bandoneon. Con lui non si può neppure dire “nemo profeta in patria”. «È vero e il fatto di essere sempre presente, organizzare iniziative a Iglesias e nel territorio è un modo per manifestare la mia gratitudine».

