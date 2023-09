“Il bandolo della matassa”: Marco Ceraglia a Orani 

“Il bandolo della matassa” è il progetto e il titolo del libro del fotografo e scrittore Marco Ceraglia che verrà presentato dalla giornalista e critica d’arte Alessandra Menesini sabato, alle 18, negli spazi del Museo Nivola di Orani.

«Sono felice di aver realizzato questo progetto, una sorta di "scusa" per fare diversamente - dice Ceraglia -. Mi piace immaginare dei racconti come matasse che, dopo essersi dipanate, si riannodano e intrecciano nuovamente per formare nuovi scenari e nuova vita disegnando un pezzo di comunità e fili nuovi». Il fotografo sassarese, formatosi all'Istituto europeo di design (dove poi ha insegnato dal 1985 al 1991), definisce “Il bandolo della matassa” come la «locuzione popolare con la quale intendiamo l'inciampo, o quel dubbio, quella scelta da fare per una risoluzione, quella dinamica così poco lineare e chiara; una condivisione per raccontare storie di vita, portarle alla luce e creare percorsi».

Il Museo Nivola, sempre più protagonista di iniziative volte ad attrarre il pubblico e i più giovani nel piccolo paese che diede i natali ad "Antine" Nivola, accoglierà sabato sera il progetto e il libro di Marco Ceraglia accompagnato dalla sensibilità in campo artistico, e non solo, di Alessandra Menesini.

RIPRODUZIONE RISERVATA