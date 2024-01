Il bando per l’affidamento dei cento cani è andato deserto  

In fondo era prevedibile. È andata deserta la manifestazione di interesse indetta dal Comune su provvedimento del giudice, per sistemare gli oltre cento cani tenuti da due donne in un’abitazione privata a Santu Lianu.

Era rivolta ad associazioni operanti nel territorio regionale e nazionale che, a titolo gratuito, avrebbero dovuto farsi carico degli animali per poi trovare loro una famiglia. Ma nessuno si è sentito di aderire, visto già le tante difficoltà che i volontari sono costretti ad affrontare ogni giorno.

La questione è però da risolvere perché l’abitazione dove sono tenuti i cani è sotto sfratto esecutivo e l’ufficiale giudiziario nei mesi scorsi non era riuscito a prendere possesso dell’immobile per la presenza degli animali.Per questo adesso, assicurano dal Comune «la manifestazione di interesse sarà riformulata in modo da incentivare le associazioni a partecipare, quindi con altre modalità che adesso si cercherà di definire».Nel frattempo nei giorni scorsi hanno preso il via le sterilizzazioni. I veterinari dell’Asl insieme al personale del canile Shardana stanno piano piano portando via i settanta cani femmina che si trovano nella casa. Questi a gruppi di cinque alla volta vengono portati al canile, dove affronteranno anche la degenza. (g. da.)

