Il bando per gestire la piscina 

Un milione e ottocentomila euro di importo della concessione (calcolato sul valore medio di introito di una struttura del genere) per dieci anni e un canone di concessione previsto, da parte dell’aggiudicatario, di duemila euro annui. Sono i numeri del bando di concessione della piscina comunale, una struttura ricettiva ospitata nel parco di Muracesus, a ridosso della Statale 131. «I primi due anni l’aggiudicatario non dovrà versare nulla, successivamente il canone da versare al Comune è di 2 mila euro all’ann»”, spiega il sindaco Stefano Anni. Cercasi gestore della piscina quindi. La procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale è stata pubblicata, le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 marzo.

Dopo qualche anno di stop, per la pandemia e non solo, la piscina dovrebbe riaprire i battenti. Il condizionale è d’obbligo, visto il tentativo di affidamento della gestione del complesso effettuato lo scorso anno, andato sostanzialmente deserto. La struttura, che comprende anche un chiosco ristoro ed un parco giochi per bambini, era stata realizzata nei primi anni Duemila con i fondi della Legge 137, con l’obiettivo di creare occupazione.

