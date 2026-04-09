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San Vero Milis.
10 aprile 2026 alle 00:28

Il bando del camping agita la politica 

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Tetti parzialmente crollati, muri pericolanti e cumuli di rifiuti. Tutto questo a pochi chilometri dal mare cristallino di San Vero Milis. Questo è lo stato del campeggio comunale di Sa Mesa Longa, a 44 anni dalla sua realizzazione. E non mancano le polemiche.

Il caso

Il rilancio della struttura è infatti uno dei punti del programma elettorale del candidato sindaco Andrea Atzori, il primo e, per ora, l'unico ad aver annunciato pubblicamente la candidatura. Dall'altra parte, però, c'è anche il Comune: pochi giorni fa è stata approvata una delibera che fornisce le linee guida agli uffici per pubblicare un bando finalizzato alla riqualificazione e gestione del campeggio comunale, edificio fatiscente e in totale stato di abbandono e degrado. Atzori nel suo programma elettorale parla di «scandalo dimenticato» in un’area comunale. «La fretta è sempre cattiva consigliera. Ancora di più se si tratta di un'opera pubblica iniziata ben 44 anni fa e mai portata a termine. Dopo il nostro video denuncia del 3 febbraio scorso, la Giunta comunale ha deciso di pubblicare un bando, una decisione che lascia sorpresi per i tempi, il metodo e il merito. Perché dopo 11 anni di mandato il bando arriva solo ora? Perché non sono stati coinvolti i cittadini e gli operatori economici? Perché ritentare la strada fallimentare del campeggio ed escludere a priori altre possibili alternative?».

L’obiettivo

Nel bando, firmato dal sindaco Luigi Tedeschi e dal segretario comunale Alessandro Murana, si legge che l'obiettivo è «rilanciare e valorizzare un'area di elevato pregio al fine di recuperare il campeggio e sostenere un progetto di sviluppo in grado di rafforzare e differenziare l'offerta turistica, creando nuove opportunità occupazionali». Il bando sarà rivolto a soggetti privati interessati a completare e poi gestire la struttura. Nella delibera si legge poi che bisogna rispettare diversi vincoli: non è possibile realizzare nuovi volumi o strutture, ma solo recuperare e riutilizzare quelle esistenti e il posizionamento di eventuali costruzioni dovrà essere previsto oltre la linea dei 300 metri dalla costa. Ovviamente, il progetto di riqualificazione dovrà superare la valutazione paesaggistica ambientale. ( s. p. )

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