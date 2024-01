Il bandito col kalashnikov: «Metti il mezzo di traverso» 

L’autista di un furgone di impianti elettrici ci ha messo qualche secondo prima di capire che le due persone che avanzavano a piedi sulla 131 non avevano certo buone intenzioni. La telecamera dello smartphone puntata contro di loro ha girato un video diventato presto virale: più i banditi si avvicinavano e più il respiro diventava veloce. «Fermo lì! Fermo o sparo!», gli urlava uno dei malviventi con il fucile tra le braccia. «Lascia le chiavi, buttale a terra!». Quel furgone serviva al commando per bloccare la strada, messo di traverso sulla Carlo Felice. Dall’altra parte della carreggiata, con un compattatore per i rifiuti, il perimetro del terrore è stato chiuso e i blindati della Vigilpol sono finiti in una trappola.

Terrorizzati

Drammatico il racconto dei primi testimoni, di transito poco dopo le 8 del mattino. Fra questi Daniele Pinna (46 anni) procuratore calcistico sassarese, che viaggiava in direzione Cagliari per l’ennesima giornata di lavoro. Pinna vede le auto in coda. Nemmeno il tempo di accostare e assiste all’inferno: «Ho frenato e inserito le doppie frecce – aggiunge – quando ho sentito i primi colpi d’arma da fuoco esplosi dai banditi, prima ravvicinati e poi spostati più di lato. Sono volati diversi colpi, probabilmente di Ak47, e si sentivano chiaramente le urla dei banditi che si aprivano una via di fuga. Abbiamo avuto paura e il panico era leggibile nei volti di tutti, specie fra i primi della colonna ad essere stati bloccati, con la richiesta dei malviventi di scendere dai veicoli e tornare indietro». Non manca un pensiero per i vigilantes feriti: «Spero possano riprendersi quanto prima. Se non si è verificata una strage è un miracolo».

Vigilantes in pericolo

Mentre le forze dell’ordine cercano di capire se il trasporto di contante è stato effettuato in sicurezza, resta il fatto che le guardie giurate per mille euro al mese rischiano la vita. «Sistemi di localizzazione e monitoraggio del singolo furgone, – dice Andrea Lai, segretario regionale della Uil – consentono una efficace allerta delle centrali operative e delle forze dell’ordine. È un settore sempre più di nicchia che necessita di ingenti investimenti», ammette Lai, «ma con la vita delle persone non si scherza e l’ennesimo assalto a un portavalori dovrebbe far riflettere tutti sul tema della sicurezza». Secondo Vincenzo del Vicario, segretario nazionale del Savip (Sindacato autonomo vigilanza privata), manca il controllo del territorio. «Le agguerrite bande criminali sarde sono in grado di colpire come e quando vogliono, – accusa – è insussistente qualsiasi reale integrazione tra sicurezze private e sistema della sicurezza pubblica, e questo costringe le forze di polizia a operare sempre di rimessa, a fatti avvenuti, quando i criminali hanno già compiuto le loro azioni. E questo espone i lavoratori e cittadini a gravissimi rischi». La segretaria regionale Filcams Cgil, Nella Milazzo, chiede di istituire un tavolo di confronto nelle Prefetture «per affrontare il tema della sicurezza degli operatori della vigilanza privata che operano in condizioni di elevato rischio. Continuiamo a chiedere un maggior riconoscimento professionale e rivendicare condizioni di sicurezza e di qualità», prosegue la segretaria Filcams convinta che quanto accaduto, «con le guardie giurate ferite e il rischio potenziale che succedesse l’irreparabile», debba far riflettere tutti.

(ha collaborato Giorgio Ignazio Onano)

