Il bancomat  diventa un murale 

Il bancomat c’è ma è solo un disegno sul muro. Qualcuno, passando davanti al murale di via Vittorio Emanuele, si è pure illuso che la banca avesse installato l’erogatore automatico di banconote atteso da tanto tempo. Si è subito dovuto ricredere. L’opera artistica, che rientra in una più ampia iniziativa culturale finanziata dall’Unione dei Comuni del nord Ogliastra, racconta un disservizio per la comunità, una delle poche che ancora non beneficia dello sportello automatico che da altre parti è disponibile da parecchi anni. Ciascuna amministrazione dei centri che hanno aderito al progetto doveva proporre un tema all’artista. A Talana il sindaco, Christian Loddo, e gli altri amministratori hanno fatto sintesi e deciso di lanciare un messaggio attraverso l’arte. «Ci dicono che il nostro territorio sia la banca che custodisce tradizioni e sapori, poi però mancano i servizi che meritiamo di avere», dice Loddo, 49 anni, che in passato aveva sollecitato Poste italiane all’installazione del bancomat. A monte c’è la vertenza spopolamento, che sta particolarmente a cuore al primo cittadino: «Si fa un gran parlare di questo fenomeno, sostenendo che bisogno potenziare l’offerta turistica e migliorarne gli aspetti, ma ci si dimentica che anche l’installazione di un bancomat fa parte di questo percorso di crescita. Tramite il murale - chiarisce Loddo - abbiamo voluto lanciare un messaggio. Confido che Poste italiane intervenga al più presto, soprattutto dopo aver promesso di incrementare i servizi nei centri sotto i 10 mila abitanti». (ro. se.)

