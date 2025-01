Il Banco scivola con lo Cholet, adesso è praticamente fuori 

Cholet 82

Sassari 70

Cholet: Wheeler 2 (1/2), Melvin 6 (1/2, 1/5), Smith 17 (2/4, 3/7), De Sousa 9 (1/2, 1/1), Ayayi 4 (2/4, 0/1), Diawara 8 (2/3, 1/4), Ndow 3 (0/1, 1/1), Vautier 20 (8/12), Campbell 3 (0/1, 1/1), Briggs 10 (5/8), ne Pluvy e Sankhe. All. Lefranḉois.

Sassari: Cappelletti 6 (2/3, 0/3), Bibbins 3 (1/2 da tre), Halilovic 11 (3/7), Fobbs 10 (1/4, 2/7), Tambone 12 (0/1, 3/4), Veronesi (0/3, 0/3), Bendzius 12 (2/2, 2/6), Vincini (0/1), Renfro (0/1), Gazi 16 (2/2, 4/6), ne Vasselli e Trucchetti. All. Markovic.

Arbitri: Matejek (Cze), Zupancic (Slo) e Helmsteins (Lat).

Parziali: 30-17, 50-39, 65-54.

Note: u scito per 5 falli Bibbins al 36' (67-60). Percentuali tiro: Cholet 30/59 (8/20 da tre); Sassari 22/55 (12/31 da tre). Liberi: Cholet 14/25; Sassari 14/17. Rimbalzi: Cholet 8 off 27 dif; Sassari 8 off 24 dif (Halilovic 8).

Zero su tre. La Europe Cup è quasi andata dopo la sconfitta a Cholet. La matematica dice che con l'en plein al ritorno si può passare il turno, quattro mesi di partite confermano però i limiti della Dinamo. Soprattutto dentro l'area: 31 punti per i due centri della squadra francese, 11 per Halilovic. E ancora, più tiri da tre per i biancoblù che da due. Allo Cholet è bastato annullare i pick and roll del play Bibbins a inizio gara per prendersi un vantaggio determinante (23-10).

Sassari ha provato anche a rientrare e tre-quattro volte si è portata a due possessi di ritardo, ma non aveva la sicurezza dei padroni di casa, che quando hanno avuto necessità di un canestro sicuro hanno dato palla in area.

Quintetto inedito

Veronesi e Cappelletti con la febbre, in quintetto Gazi con Fobbs a fare l'ala piccola, ma così l'americano perde il vantaggio fisico e infatti a metà gara ha 1/5 al tiro. Halilovic patisce Vautier inizialmente. Cholet cambia vorticosamente i giocatori, anche tre per volta. Quando la Dinamo si decide ad attaccare il ferro l'inerzia è già nelle mani dei francesi. Gazi è l'unico che segna da tre ma commette anche due falli: 23-10 all'8'. Markovic decide di inserire forze fresche e con Cappelletti, Tambone, Renfro e Vincini la gara diventa equilibrata.

Nel secondo quarto viene ricomposto il quintetto e due squilli dall'arco di Bibbins e Bendzius promuovono un break di 9-0 che però illude, perché ai padroni di casa bastano un paio di difese e un paio di azioni offensive per riprendersi la doppia cifra di vantaggio: 50-39 all'intervallo.

Il rientro sul parquet vede Fobbs riportato in guardia e segna subito due triple. Si avvicina anche a -4 la formazione biancoblù che lotta con tutto quello che ha, ma Cholet alterna tiro dall'arco a palla sotto canestro e con Vautier riprende la doppia cifra di vantaggio. L'ultimo sussulto è la tripla di Tambone per il -6 al 32', poi il nervoso Bibbins (ma l'arbitraggio è sfacciatamente casalingo) commette il quarto fallo, protesta e prende tecnico. Match finito.

