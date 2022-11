Il Banco resta aggrappato all’Europa 

Dinamo Sassari 82

Paok Salonicco 78

Banco di Sardegna SS : Jones 10 (3/6, 1/4, 1 r.), Robinson 14 (2/4, 1/2), Kruslin 3 (1/2, 0/4, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 4 (0/1, 1/2, 1 r.), Chessa ne, Stephens 15 (7/11, 10 r.), Bendzius 18 (4/4, 2/4, 8 r.), Gentile 7 (1/4, 1/1, 5 r.) Diop (5 (1/2, 3 r.), Nikolic 6 (1/4, 0/2, 1 r.), All. Bucchi.

Paok Mateco Salonicco : Franke 6 (1/4, 1/4, 4 r.), Riley 20 (2/3, 5/12, 5 r.), Tsiakmas (0/1 da tre), Hands 19 (3/8, 1/2, 3 r.), Margaritis 4 (1/4), Polley 15 (0/1, 3/3, 4 r.), Slaftsakis (1 r.), Christidis (0/1), Kamperidis ne, Saloustros 6 (0/1, 2/3, 10 r.), Sarikopoulos ne, Renfro 8 (3/4, 5 r.). All. Lykogiannis.

Arbitri : Proc (Pol), Ylmaz (Turchia) e Gurion (Isr).

Parziali : 19-14; 40-30; 63-55.

Note : usciti per 5 falli Riley al 39’14” (77-75), Jones al 30’32” (79-77), Renfro al 39’45” (79-78). Percentuali di tiro: Sassari 24/30; Paok 22/29.

Sassari. Buona la quarta, anche se con un pizzico di paura che svanisce quando la tripla di Hands finisce sul ferro. Sassari batte il Paok 82-78 e resta in corsa per i play-in della Champions, anche se occorrerà un’altra vittoria per cercare di guadagnare il terzo posto. Pazienza se non è stato ribaltato il -20 dell’andata, anche se il +14 al 28’ aveva fatto pregustare il clamoroso recupero. Il coach Piero Bucchi, visibilmente stanco anche come energie nervose, ha commentato: «Una vittoria non facile e una buona partita che conferma e migliora quanto di buono avevamo già fatto a Pesaro». La notizia migliore oltre alla vittoria è che il Banco ha fatto un altro passo avanti per diventare una squadra. Lo ha dimostrato con la difesa che dopo 28 minuti aveva concesso appena 46 punti.

Cronaca

Ottimo l’approccio difensivo della squadra di Bucchi che va sul +5 un paio di volte. In attacco Bendzius e Jones sono i più caldi. Nella seconda frazione Gentile aumenta l’aggressività del quintetto e Robinson mostra guizzi in linea con l’anno scorso: anche +14 (33-19) prima di attestarsi sul 40-30 di metà gara. Sassari non molla la presa nel terzo quarto, Stephens è ovunque e l’intesa con Robinson è migliorata. Bendzius è il solito killer dall’arco: 60-46 al 28’. Tre triple del lungo Polley rimettono mentalmente in gara il Paok che poi si affida al talento di Riley e Hands per risalire sino al -1 a 28 secondi dal termine. Kruslin segna solo un libero, ma Hands manda la tripla sul ferro e sul fallo Bendzius è implacabile dalla lunetta.

