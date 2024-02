Il Banco di Sardegna ha fatto il pieno di utili 

Un utile netto di 140 milioni, +83%. E la raccolta che sale a 18,4 miliardi. Risultati molto positivi emergono dal bilancio esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, sempre più punto di riferimento per i territori e per l’economia dell’Isola. «L’esercizio 2023 ha confermato il percorso di crescita sostenibile avviato negli ultimi anni, rivolto allo sviluppo dei ricavi, al miglioramento della qualità degli attivi, all’ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale e al raggiungimento di eccellenti indicatori di efficienza, mediante un attento controllo dei costi di gestione», sottolinea il presidente Gianfranco Farre. «Sono di particolare soddisfazione», aggiunge subito, «l’utile netto di 140,5 milioni (+83%), il cost/income del 44,4%1, l’NPE ratio lordo dell’1,84% e netto dello 0,95%, fra i migliori a livello europeo, il CET1 ratio del 27,5% e il Texas ratio dell’11,5%».

Il ruolo nell’economia

Gianfranco Farre tiene a sottolineare come «i finanziamenti alla clientela si confermano stabili a circa 7 miliardi, mentre la raccolta complessiva aumenta a 18,4 miliardi, 6,6% in più rispetto allo scorso anno, a testimonianza sia del ruolo fondamentale del Banco a supporto dell'economia della Sardegna, sia della grande fiducia dei clienti, destinatari della massima attenzione nell’azione commerciale». Con soddisfazione Gianfranco Farre evidenzia che «il Banco si presenta solido, efficiente, produttivo e perfettamente integrato nel tessuto economico e sociale del Territorio». Una soddisfazione condivisa con le donne e gli uomini del Banco di Sardegna. «È proseguito», evidenzia il presidente, «il processo di cambio generazionale degli organici, con ulteriori 104 assunzioni, che hanno ridotto l’età media del personale a quarantasei anni. È stato avviato un nuovo modello organizzativo orientato alla specializzazione e alla digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e soddisfare adeguatamente le esigenze di tutti i clienti. Ed è stato intrapreso», sottolinea il presidente del Banco, «un piano di formazione e valorizzazione del personale, il cui impegno, dedizione ed entusiasmo sono stati essenziali per raggiungere gli importanti risultati del 2023».

I principali risultati

Come viene illustrato in un comunicato stampa, dai risultati nel bilancio al 31 dicembre 2023 del Banco di Sardegna (Gruppo Bper), «l’utile lordo si attesta a 197,8 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 71,6 milioni del 2022, mentre l’utile netto, dopo aver scontato imposte per 57,3 milioni, perviene a 140,5 milioni (76,8 milioni nel 2022). I ricavi “core” (margine di interesse e commissioni nette) superano i 507 milioni (+31%), trainati dal margine di interesse, che cresce del 60% e sale a 304,5 milioni; in buona tenuta le commissioni nette che salgono a 202,7 milioni (+3,2%)». Positivo per 9,6 milioni, si legge ancora nella nota, «l’apporto della negoziazione delle attività finanziarie e dei dividendi, per effetto principalmente degli utili da cessione di titoli di proprietà e crediti per 2,7 milioni e dei dividendi per 4,6 milioni. Le rettifiche di valore nette per rischio di credito scendono a 37,8 milioni, in forte calo rispetto ai 91 milioni di un anno prima; il costo del credito si attesta a 57 b.p.

Gli oneri operativi pervengono a 278,4 milioni, in calo a/a di 4,3 milioni (-1,5%), con le spese per il personale a 171,7 milioni (+6,9%) - compresi gli oneri una tantum di 40,2 milioni correlati con l’accordo di fine anno per l’ottimizzazione degli organici - e con le altre spese amministrative che scendono a 94,1 milioni (-15% rispetto al 2022). Nell’esercizio sono stati spesati contributi ai fondi di risoluzione delle crisi bancarie per 14,7 milioni.

«Numeri», ribadisce il presidente Farre, «che testimoniamo il nostro ruolo a sostegno dell’economia della Sardegna. (red. ec.)

RIPRODUZIONE RISERVATA