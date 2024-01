il banco asfalta pistoia: +38 

Dinamo Sassari 107

Pistoia 69

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 8 (4/5, 0/1, 4 r.), Pisano (0/2, 0/1), Treier (0/1, 0/1), Tyree 15 (3/3, 2/3, 2 r.), Kruslin 9 (1/1, 2/4, 4 r.), Raspino 2 (1/2, 4 r.), Gentile 8 (1/3, 2/2), Diop 15 (6/8, 5 r.), Gombauld 9 (4/4, 7 r.), McKinnie 21 (5/7, 3/4, 4 r.), Jefferson 16 (2/5, 4/7, 1 r.), Charalampopoulos 4 (2/4, 0/1, 6 r.). Allenatore Bucchi.

Estra Pistoia : Willis 14 (0/4, 4/5, 4 r.), Della Rosa 5 (1/7 da tre, 3 r.), Blakes (0/2 da tre), Moore 10 (3/7, 1/5 r.), Metsla ne, Saccaggi 9 (3/3, 1/2, 1 r.), Del Chiaro 2 (1/1, 1 r.), Wheatle 9 (3/6, 0/2, 2 r.), Hawkins 16 (2/3, 3/8, 4 r.), Ogbeide 4 (2/5, 7 r.). Allenatore Brienza.

Arbitri : Paternicò, Gonella e Marziali.

Parziali : 32-12; 62-28; 89-42.

Note: Tiri liberi, Sassari 10/14; Pistoia 11/13. Percentuali di tiro: Sassari 42/69 (13/24 da tre, ro 9 rd 31); Pistoia 24/60 (10/31 da tre, ro 5 rd 18).

Sassari. Una Dinamo da primato contro una Pistoia “che non si è presentata” come ha detto, sconsolato, il suo coach Brienza. Risultato: una vittoria di proporzioni epiche, 107-69. Visto l'equilibrio del campionato, avere un saldo positivo di queste proporzioni contro una concorrente ai playoff (da -5 a +33) aiuterà per la graduatoria finale. Con l'arrivo del play Jefferson è un Banco che gioca con più rapidità e sicurezza. Questa volta l'ottimo Moore si è trovato di fronte non Whittaker ma il folletto americano che lo ha limitato e la squadra ha fatto il resto difendendo bene sul pick and roll e sulla circolazione di palla. È bastato un quarto di grande difesa per mettere la gara in discesa. È stato sufficiente un secondo quarto altrettanto intenso per chiudere la partita con largo anticipo: +32 al riposo.

Bucchi sorride

Il tecnico Piero Bucchi ha commentato: «I ragazzi hanno dimostrato grande voglia di portare a casa i due punti e hanno fatto una partita di grande sostanza e determinazione contro una squadra che in trasferta ha costruito il suo campionato». Altro aspetto positivo, l'avere potuto gestire le rotazioni senza affaticare nessuno: «Difficile dire chi ha fatto meglio e chi peggio, abbiamo potuto gestire meglio i minutaggi in vista di mercoledì; quella contro Pistoia è una vittoria che ci dà umore e fiducia in vista della sfida di Cholet di mercoledì. E da subito saremo in viaggio».

La partita

Pronti, via e la Dinamo toglie circolazione di palla e pericolosità dentro l'area agli ospiti. Il tabellone dice 14-3 al 5' e addirittura 30-9 al 9'. Pistoia è annichilita e non riesce a prendere la targa ai bolidi biacoblù che segnano con tutti i giocatore.

Il bilancio

Un dato significativo: all'andata era finita 68-63, all'intervallo Sassari ha già 62 punti e arriverà sino al +47 del 28' (82-35) prima di calare ma solo leggermente di aggressività e intensità.

RIPRODUZIONE RISERVATA